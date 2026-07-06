Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Gustavo Petro anunció la firma de una resolución que autoriza la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de ‘Chiquito Malo’ y señalado como uno de los máximos cabecillas del ‘Clan del Golfo’, en caso de que sea capturado.

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El mandatario aprovechó el anuncio para responder a quienes, según dijo, insisten en relacionarlo con investigaciones por narcotráfico en Estados Unidos, asegurando que no existe fundamento para esas versiones.

Gustavo Petro respondió a quienes lo vinculan con el narcotráfico

Petro envió un mensaje en el que rechazó las versiones que lo relacionan con investigaciones por narcotráfico en territorio estadounidense:

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“Quien aún sueñe con procesarme por narcotráfico en EE. UU. tendrá que esmerarse muchísimo en la calumnia, porque si algún enemigo tiene el narcotráfico en Colombia, ese soy yo”, afirmó el mandatario.

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Petro sostuvo además que durante su Gobierno debilitó el poder de las estructuras del narcotráfico:

“Les quité el poder político que tenían y ahora, paradoja de la vida, con apoyo político del gobierno de los EE. UU. y mediante el fraude que produjeron con ayuda de Netanyahu, quieren regresar al poder”, escribió.

La medida hace parte de los procesos de cooperación entre Colombia y Estados Unidos, mientras las autoridades continúan con la búsqueda de alias ‘Chiquito Malo’, considerado uno de los hombres más buscados por las autoridades.

Qué significa la ropa de la familia Petro

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