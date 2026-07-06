La periodista Camila Zuluaga cuestionó con dureza al presidente Gustavo Petro por convocar movilizaciones para el próximo 20 de julio, luego de insistir en que las elecciones presidenciales fueron manipuladas y desconocer la legitimidad del triunfo de Abelardo de la Espriella. Durante su programa, aseguró que la actitud del mandatario corresponde a la de un “mal perdedor” tras la derrota de su candidato, Iván Cepeda.

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“Es de malos perdedores esto que está haciendo Gustavo Petro”, afirmó Zuluaga, quien recordó que ya se anticipaba que el oficialismo acudiría a las calles si perdía las elecciones. La periodista sostuvo que el presidente ha mantenido un discurso que, a su juicio, carece de sustento y alimenta la desconfianza sobre el proceso electoral.

Por otra parte, criticó la insistencia de sectores como el Centro Democrático de hablar del voto fusil, teoría que han usado para hablar del crecimiento de Iván Cepeda en zonas afectadas históricamente por el conflicto armado. Para Zuluaga, esa narrativa ha sido desvirtuada por diferentes expertos y entidades que han analizado el comportamiento electoral en esas regiones.

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“Sí me parece que no es tan responsable seguir con esa retórica del voto fusil cuando ya, con múltiples explicaciones, entidades expertas en conflicto armado y en elecciones han desestimado esa tesis”, señaló la periodista. Además, indicó que existen razones históricas y sociales que explican por qué Cepeda obtuvo buenos resultados en esos territorios, sin necesidad de atribuirlos a presiones armadas.

Las declaraciones de Zuluaga se dieron como respuesta a un extenso pronunciamiento publicado por Gustavo Petro en sus redes sociales, en el que aseguró tener información sobre un supuesto fraude electoral. El mandatario afirmó que desde un servidor ubicado en Los Ángeles, California, se habrían utilizado algoritmos para alterar los resultados a favor de Abelardo de la Espriella y denunció una presunta injerencia extranjera en el proceso.

En ese mismo mensaje, Petro también sostuvo que no reconoce la legitimidad del gobierno entrante y convocó a las “mayorías nacionales” a movilizarse el próximo 20 de julio en diferentes plazas del país. Según el presidente, Colombia habría sufrido “el más duro golpe a la soberanía nacional” por cuenta de un presunto fraude, afirmaciones que han generado un intenso debate político.

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Para Camila Zuluaga, sin embargo, continuar promoviendo esas acusaciones sin pruebas concluyentes resulta irresponsable y solo contribuye a aumentar la polarización. La periodista insistió en que las explicaciones entregadas por expertos y organismos especializados no respaldan las denuncias del mandatario y advirtió que mantener ese discurso después de la elección no favorece la estabilidad institucional del país.

Nosotros tenemos toda la información sobre desde que servidor IP situado en los Angeles, California, de propiedad de los hermanos Bautista, integrado a la operación de escrutinios se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo, los… https://t.co/JK7z8mMFp0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 6, 2026

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