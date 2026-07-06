La estrategia, que busca impugnar directamente las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Registraduría Nacional, será encabezada formalmente por el exsuperintendente de Subsidio Familiar y exmagistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez. Para masificar el impacto de la acción, Pérez dispuso de un formulario en una plataforma virtual con el fin de que los ciudadanos se sumen al proceso, manteniéndose él como el accionante principal.

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La patata caliente jurídica quedará en manos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, tribunal que deberá estudiar el documento a partir de este martes 7 de julio. Más allá del análisis de fondo sobre la validez de los comicios, el primer gran reto de los magistrados será resolver una petición de extrema sensibilidad: una medida cautelar que solicita suspender de manera inmediata el evento de Transmisión de Mando Presidencial programado para el 7 de agosto.

Este movimiento jurídico cobró una enorme fuerza tras un extenso mensaje publicado por el propio presidente Petro en sus redes sociales, donde trazó la que será su hoja de ruta política una vez abandone el Palacio de Nariño:

Ofensiva sin violencia: el mandatario saliente enfatizó que ningún progresista debe acudir a las vías de hecho en el territorio nacional, señalando que la disputa se trasladará estrictamente a los despachos judiciales.

Resistencia activa: pese al llamado a la calma, Petro matizó su discurso anunciando que su movimiento pasará a una “fase de resistencia activa” en caso de que la administración entrante intente agredir los derechos consolidados en su cuatrienio.

Movilización en las calles: en el remate de su pronunciamiento, el líder del Pacto Histórico sugirió que el pueblo mantiene intacto su derecho a defender dichos logros en las calles de todo el país.

Guerra de demandas por calumnia: Petro advirtió que, una vez se despoje del peso institucional de la presidencia, interpondrá denuncias penales y demandas civiles por injuria y calumnia contra cualquier persona que use “sus odios y complejos” para atacarlo a él, a su familia o al progresismo.

La postura del jefe de Estado saliente coincide plenamente con la línea trazada por su excandidato presidencial derrotado, Iván Cepeda. El congresista se ha ratificado diariamente en una postura de “desobediencia civil pacífica”. Aunque Cepeda no ha detallado públicamente qué medidas específicas implicará esta estrategia, su condición de senador electo (tras ocupar el segundo lugar en las elecciones) le otorga una plataforma de gran poder al representar directamente a uno de los poderes públicos del Estado.

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Ante este panorama de agitación política y llamados a la resistencia en las calles, en diferentes sectores del país ha surgido la inquietud sobre si se reactivarán los comités y grupos de protesta masiva que mantuvieron sitiadas y paralizadas a varias capitales colombianas durante las jornadas de paro de los años 2019 y 2021.

A pesar del ruido mediático provocado por los anuncios de demandas y resistencia en las calles, el periodista y analista Felipe Zuleta envió un mensaje de tranquilidad a los oyentes de Blu Radio. Para el panelista, la estrategia del petrismo es previsible y no cuenta con el peso jurídico necesario para desestabilizar el cambio de mando.

“Eso no hay que pararle muchas bolas. Claro que lo están intentando, pero nada de esto es una sorpresa; que intenten anular la elección del presidente De la Espriella, nada es una sorpresa. Este no es un tema que deba inquietar, lo que demuestra es el talante democrático del presidente saliente y de su candidato”, sentenció Zuleta.

Con este análisis, el periodismo político apunta a que, si bien la demanda ante el Consejo de Estado generará titulares y debate en las próximas semanas, los filtros institucionales y las credenciales ya otorgadas blindan firmemente la llegada de la nueva administración al poder el próximo mes.

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