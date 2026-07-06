Por: El Espectador

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, se refirió a tres presuntas alertas que han encontrado en medio del empalme que se lleva a cabo con el gobierno de Gustavo Petro. Temas fiscales, fracaso de la paz total y crisis en el sistema de salud fueron los temas en los que asegura, han encontrado presuntas irregularidades.

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De la Espriella aseguró que a medida que estas alertas se han presentado ya se ha “ordenado conformar un grupo de abogados que está presentando las respectivas denuncias penales, fiscales y disciplinarias, para que ninguna tropelía e ilegalidad cometida contra la patria quede impune, eso es muy importante”.

Como primera alerta, se refirió al tema fiscal, y aseguró: “La bomba fiscal que podría comprometer el futuro económico de Colombia, es muy complicada. Las diferencias entre las cifras del Gobierno y las del comité autónomo de la regla fiscal sobre deuda y déficit generan serias dudas acerca del verdadero estado de las finanzas públicas. Eso es muy preocupante”.

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Además, mencionó que a esta situación “se suman las obligaciones futuras derivadas del aumento del sistema general de participaciones, los impactos de las reformas pensional y laboral y la crisis de la salud y por supuesto las cuantiosas cuentas por pagar del Estado colombiano”. Y agregó: “Al ministro designado de Hacienda le he pedido que me informe a la mayor brevedad si las finanzas públicas están más deterioradas de lo que el gobierno saliente le ha informado al país”.

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Como segundo punto, se refirió a la política de paz total que ha promovido el gobierno del presidente Gustavo Petro. “La paz total fue impunidad total. El país necesita conocer cuáles fueron los verdaderos compromisos de la falsa paz total. El gobierno saliente creó una red de acuerdos con grupos armados que incluyó zonas de desmilitarización, levantamiento de órdenes de captura, ceses de fuego y compromisos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, un desastre total”. Y complementó: “Para desenredar ese laberinto, voy a designar un equipo especial encargado del desmonte de esa falsa paz. La primera tarea de ese equipo será revocar desde el mismo 7 de agosto, todas las prebendas que Petro les entregó a los narcoterroristas”.

Por último, dijo que “la situación más alarmante es la de reclutamiento de menores de edad, una de las mayores tragedias humanitarias que enfrenta Colombia y cuyo incremento durante este Gobierno”.

El la tercera alerta está relacionada con la crisis del sistema de salud. El presidente electo, aseguró que “el sistema de salud está al borde del colapso. Millones de colombianos no consiguen sus medicamentos. Lo que crearon Petro, Jaramillo y su desgobierno es una verdadera crisis humanitaria”.

La deuda con las EPS ya ascienden a COP 26 billones, con corte a junio del año anterior, mientras que las quejas de los usuarios y el deterioro financiero de las EPS intervenidas sigue creciendo día a día. Además, se estima que nueve de cada diez colombianos no reciben de manera completa los medicamentos que necesitan”, finalizó.

Además, aseguró que “el próximo miércoles iniciaré, en la ciudad de Cúcuta, el primero de los 32 empalmes regionales. Lo voy a hacer en la tierra motilona, porque esa tierra maravillosa votó masivamente por el tigre”.

De la Espriella respondió a declaración de desobediencia civil pacífica de Cepeda

En otros temas, se refirió a las declaraciones del senador y excandidato, Iván Cepeda, relacionadas con su postura de “desobediencia civil” por la nacionalidad de quien lo derrotó en las urnas.

Al respecto, De la Espriella dijo: “Algunos loquitos hablan de desobediencia civil, que no es otra cosa que primeras líneas, bloqueos y terrorismo urbano. […] Todo aquello que esté por fuera de la ley, sin importar de dónde venga o quién lo promueva, será enfrentado con toda la fuerza del Estado de derecho. Que les quede claro. Aquí no habrá privilegios para los violentos, ni contemplaciones para quienes pretendan desafiar el orden constitucional, que les quede claro”.

Por su parte, Cepeda manifestó, en su momento, que “desde el Pacto Histórico hemos tomado esa decisión […]. Él nos amenaza con entregar nuestra soberanía como nación y como pueblo a los Estados Unidos, a su gobierno y a su presidente Donald Trump. El amenaza al pueblo colombiano con acabar las reformas sociales que hemos construido con tanto sacrificio en este gobierno y amenazan debilitar gravemente el Estado social de derecho. Él amenaza con violar la Constitución y con desconocerla abiertamente. Él amenaza con perseguir y con utilizar la violencia contra quienes se opongan a su gobierno. Ha dicho que practicará la violencia y amenazado con entre comillas destriparnos si no nos sometemos a su dominación autoritaria. No le tememos, lo vamos a confrontar y lo vamos a derrotar”, aseguró.

Además manifestó que utilizarán todos los caminos que la Constitución del 91 les da, “como la desobediencia civil pacífica. La desobediencia civil es una acción pacífica que ha sido empleada históricamente por los pueblos para defenderse y para defender sus derechos”. Y agregó: “La Corte Constitucional ha reconocido en diversas sentencias que el pueblo colombiano tiene derecho a utilizar la desobediencia civil cuando se viole la Constitución o se atente contra los derechos humanos fundamentales, como es el caso de lo que está haciendo el señor de la Espriella, y su otro amigo el señor Restrepo que parece ser que es realmente el que gobierna”.

Las declaraciones de De la Espriella, llegan luego de que el presidente Petro invitara a la ciudadanía a movilizarse el próximo 20 de julio en “defensa de las reformas sociales”.

“Los invito este 20 de Julio a acompañar a la fuerza pública y después de su desfile a escuchar mi despedida como jefe de estado de Colombia. No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia. 20 de julio grito de independencia del pueblo libre por una Colombia libre y por las reformas sociales. Los espero en Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur y el occidente de Bogotá ser el desfile y nuestro grito de Independencia Nacional. Todas y todos con las banderas de Colombia limpias y alegres”, precisó.

Además, se refirió a la gira que adelanta el senador y excandidato Iván Cepeda, quien se pronunció el día de ayer desde Cali en defensa de la “desobediencia civil”. “Este fue el evento en Cali donde el senador Iván Cepeda empieza a organizar la resistencia. Vamos antes que nada, por la defensa de las reformas sociales que el pueblo logró”, puntualizó.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.