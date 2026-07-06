Aunque el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que su primera gran acción de gobierno el 7 de agosto será la firma de un decreto para crear el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, la de la corona estatal, Ecopetrol, se ha tomado de forma prioritaria la agenda del gobierno entrante.

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Por estrategia jurídica y de tiempos, la administración entrante tiene listo el Decreto 0001. A través de este documento, el designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, convocará de manera inmediata a una asamblea extraordinaria de accionistas con dos objetivos urgentes: nombrar formalmente al reemplazo de Ricardo Roa y empezar a remover la influencia del petrismo en la junta directiva de la petrolera.

Se calcula que para el 20 de agosto de 2026 ya estará convocada la asamblea y definida la nueva plancha de candidatos. La fecha no es una coincidencia: ese mismo día, la Fiscalía General de la Nación tiene programada la formulación de acusación formal contra Ricardo Roa por el presunto delito de tráfico de influencias. Roa, acorralado por los escándalos reputacionales, se encuentra actualmente apartado de sus funciones tras encadenar licencias no remuneradas, vacaciones y una incapacidad médica por la fractura de su brazo izquierdo.

Sin embargo, el cambio de mando en la junta directiva se hará bajo las estrictas reglas del gobierno corporativo de la estatal, lo que obliga a una reestructuración con cuentagotas:

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Los que permanecen: el nuevo gobierno respetará el periodo de los miembros independientes Luis Felipe Henao (representante de los fondos de pensiones minoritarios) y Ricardo Rodríguez Yee (vocero de los departamentos productores). Ambos se mantuvieron como férreos opositores a la continuidad de Roa y fueron blanco de ataques en redes tras exigir auditorías internas a contratos sospechosos. Juan Gonzalo Castaño, quien también se opuso a Roa antes de salir de la estatal, fue otro de los técnicos que marcó distancia.

y Ricardo Rodríguez Yee (vocero de los departamentos productores). Ambos se mantuvieron como férreos opositores a la continuidad de Roa y fueron blanco de ataques en redes tras exigir auditorías internas a contratos sospechosos. Juan Gonzalo Castaño, quien también se opuso a Roa antes de salir de la estatal, fue otro de los técnicos que marcó distancia. Los que salen de inmediato: la primera baja confirmada será la actual presidenta de la junta, Ángela María Robledo. Debido a las restricciones del artículo 20 de los Estatutos Sociales de Ecopetrol, en la primera plancha solo se podrán remover a tres de los nueve miembros actuales. Con este movimiento, al petrismo solo le quedarían tres asientos, a menos de que se materialicen las ruidosas renuncias de Alberto Merlano Alcocer, Hildebrando Vélez Galeano, Carolina Arias o Tatiana Roa.

El revolcón administrativo coincide con la alerta interna por dos millonarios procesos de contratación que la administración saliente pretendía dejar amarrados a última hora:

Plantas de Barrancabermeja y Cartagena: la presidenta saliente de la junta, Ángela María Robledo, solicitó aplazar para la junta del 23 y 24 de julio la discusión de un contrato de mantenimiento y paradas de planta por más de $150.000 millones. La Unión Sindical Obrera (USO) exigió frenar este proceso denunciando que se pretende adjudicar de forma precipitada, considerando que el contrato vigente expira en agosto de 2027. Tecnología en Cenit: el equipo de empalme mantiene bajo estricta revisión un contrato tecnológico en Cenit, filial de Ecopetrol, tasado en $400.000 millones.

El sacudón en la petrolera estatal provocará un efecto dominó inmediato en sus empresas filiales y subordinadas donde tiene participación mayoritaria, reactivando la exploración y explotación de crudo y gas de manera inmediata. La primera entidad en la lista de intervención es ISA.

Tras la tormentosa salida de Jorge Andrés Carrillo por irregularidades en su proceso de elección, el nuevo gobierno removerá de la junta de ISA a dos antiguos miembros de Ecopetrol: Mónica de Greiff y Álvaro Torres. Este último, además, enfrenta una investigación disciplinaria tras revelarse que bajo su supervisión un contrato con la firma de abogados estadounidense Covington & Burling se infló inexplicablemente, pasando de 875.000 dólares a 5 millones de dólares sin contar con la autorización ni el visto bueno de la junta directiva.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.