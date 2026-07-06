Así lo anunció en las últimas horas el presidente electo Abelardo de la Espriella, que enfatizó en que el país necesita conocer la verdad sobre los compromisos adquiridos bajo la Paz Total.

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El nuevo mandatario calificó dicha bandera de Petro como “una política que terminó convertida en impunidad, concesiones inaceptables y entrega territorial frente a grupos armados ilegales”.

Así mismo, explicó que ya designó un equipo encargado de desmontar dicha Paz Total y revisar los acuerdos, beneficios, ceses al fuego, levantamientos de órdenes de captura y prebendas otorgadas a estructuras criminales durante el Gobierno saliente.

Así mismo, De la Espriella dejó ver que, durante su gobierno, no se tolerará más impunidad ni territorios entregados. “Los violentos tendrán un solo camino: sometimiento a la justicia o todo el peso legítimo del Estado”, sentenció.

(Vea también: Gobierno de De la Espriella avisó a Petro y sus funcionarios por decisión con EE. UU.: “Un mes”)

¿De qué se trata la Paz Total de Gustavo Petro y por qué fracasó en Colombia?

Al asumir la presidencia en agosto de 2022, Petro propuso un giro radical en la estrategia de seguridad del Estado colombiano. Su política bandera, bautizada legal e institucionalmente como la Paz Total (formalizada a través de la Ley 2272 de 2022), buscaba romper el ciclo histórico de la violencia mediante un enfoque de negociación simultánea.

A diferencia de los procesos de paz anteriores, que se concentraban en un solo actor armado a la vez (como el acuerdo con las FARC en 2016), la Paz Total se concibió como un ecosistema de diálogos paralelos para pacificar el territorio de forma integral. Sin embargo, al aproximarse el cierre de su periodo constitucional en 2026, el balance en las regiones dista mucho de la promesa inicial.

Los tres pilares de la Paz Total

La arquitectura de la Paz Total se diseñó bajo una doble vía jurídica y operativa para abordar de forma diferenciada a los múltiples grupos que dinamizan el conflicto:

Negociación política

Reservada para los grupos armados organizados a los que el Estado les reconoce un origen o estatus de rebelión ideológica. Bajo este paraguas se instalaron mesas formales de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones de las disidencias de las FARC, como el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia. El objetivo aquí es firmar acuerdos de paz definitivos y reformas estructurales.

Sometimiento sociojurídico a la justicia

Diseñado para bandas criminales y estructuras del narcotráfico que no poseen estatus político, como el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) y las bandas urbanas en ciudades como Medellín, Buenaventura y Quibdó. Para ellos, la estrategia no plantea pactar reformas, sino acordar términos de sometimiento penal a cambio de rebajas de penas y beneficios jurídicos.

Paz Territorial y diplomacia de base

Poner el foco de la inversión pública en las zonas más golpeadas por la violencia (como el Catatumbo, el Pacífico nariñense o el Cauca) para transformar las economías ilegales (coca y minería ilegal) en proyectos productivos lícitos.

¿Por qué fracasó la política de Paz Total? Los errores técnicos y de ejecución

Lo que en el papel se estructuró como un plan integral, en la práctica territorial terminó debilitando el control del Estado y fortaleciendo a los grupos al margen de la ley. Los analistas del conflicto coinciden en cuatro factores críticos de su fracaso:

Desarticulación entre los ceses al fuego y la seguridad ciudadana.

La fragmentación interna de los grupos criminales.

Falta de un marco jurídico claro para el sometimiento.

El desgaste de la confianza con el Eln.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.