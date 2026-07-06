El anuncio del gabinete de la “Patria Milagro” sigue moviendo las fibras del poder en Colombia. Tras la confirmación por parte del presidente electo, Abelardo De la Espriella, de que el general en retiro Jorge Eduardo Mora López asumirá las riendas del Ministerio de Defensa el próximo 7 de agosto, las miradas se posaron de inmediato sobre el imponente abolengo militar del designado funcionario.

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Más allá de su propia y robusta trayectoria en las filas del Ejército, un detalle del pasado familiar del nuevo ministro acaparó la atención pública: su estrecho lazo de sangre con una de las figuras históricas más influyentes de la seguridad en el país y pieza fundamental en la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El nuevo ministro de Defensa es hermano menor del recordado y fallecido general Jorge Enrique Mora Rangel, quien partió el 6 de diciembre de 2025 a los 80 años de edad. El parentesco no es un dato menor en el ámbito de la defensa nacional, dado que Mora Rangel es considerado un auténtico faro institucional en la historia militar contemporánea.

Su trabajo junto a Álvaro Uribe Vélez marcó un hito operativo en el país:

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Comandante en la primera línea de Uribe: Jorge Enrique Mora Rangel se desempeñó como comandante general de las Fuerzas Militares entre 2002 y 2003, justamente durante el arranque del primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El cerebro del Plan Patriota: bajo la directriz del gobierno de Uribe, el general Mora Rangel fue uno de los grandes responsables de diseñar y ejecutar el denominado Plan Patriota, la masiva e histórica ofensiva militar contra las antiguas guerrillas financiada en gran parte con recursos del Plan Colombia.

Modernización de las tropas: previo a su comandancia general, lideró el Ejército Nacional logrando un crecimiento sustancial de las tropas (pasando de 125.000 a 155.000 hombres) y coordinando exitosas operaciones que replegaron la criminalidad en zonas críticas como Cundinamarca y los alrededores de Bogotá.

La designación de Jorge Eduardo Mora López por parte de Abelardo De la Espriella es vista por sectores de la reserva activa como un guiño directo a la doctrina de autoridad, honor y disciplina que defendió su hermano mayor.El nuevo ministro, nacido en Cúcuta al igual que su familiar, labró su propio camino con mandos de alta complejidad:Fue comandante de la Octava División del Ejército y de la División de Fuerzas Especiales.Ejerció como director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares.

Fundó la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales y lideró la Brigada Especial contra el Narcotráfico.Curiosamente, mientras el hermano del ministro trabajó de la mano con Álvaro Uribe en la cúspide de la Seguridad Democrática, el hoy designado ministro Jorge Eduardo Mora López fue apartado de su cargo militar en 2022 durante la primera barrida masiva de oficiales ordenada por el presidente saliente Gustavo Petro, un episodio que se hizo viral por el llanto del oficial al dejar sus tropas.

Con este cuarto nombramiento del gabinete entrante, el gobierno de De la Espriella no solo busca recuperar el control territorial de cara al 7 de agosto, sino que revive en la primera línea del Estado el apellido de una de las mentes militares que más de cerca combatió la insurgencia junto al uribismo.