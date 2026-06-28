Por: Caracol TV

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En menos de un mes, antes de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, será la instalación del nuevo Congreso de la República. El próximo lunes 20 de julio entrarán en funciones los nuevos senadores y representantes a la Cámara que legislarán durante el periodo 2026-2030.

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Para consolidar su agenda de gobierno, uno de los retos que tendrá el nuevo mandatario será el de conseguir las mayorías en las dos corporaciones del legislador. “El Congreso de la República, así como sucedió con las presidenciales, va a estar bien reñido y bien dividido”, considera el analista Gabriel Cifuentes.

¿Cómo quedan las fuerzas políticas para el próximo Gobierno?

El Centro Democrático, Cambio Radical y Creemos -movimiento del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez-, anunciaron que respaldarán a De la Espriella en el Legislativo, sumándose al partido Salvación Nacional, que en campaña le dio apoyo.

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“El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, además del partido Salvación Nacional, que es el partido que lo acompañó, va a poder contar también con el acompañamiento por ahora del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido Conservador se estima, lo cual le daría en el Senado una base de 39 votos y en la Cámara de Representantes de 68”, explicó el analista Cifuentes.

Aunque la foto actual no sería suficiente, el experto señaló que, “si bien no llega a una mayoría absoluta, es una base muy cómoda que le va a permitir tener un manejo de la agenda legislativa, sobre todo en el primer año. Serán claves también las determinaciones del Partido Liberal y del Partido de la U, que se sabe que están también divididos al interior, pero si logran sacar votos del Partido Liberal y del Partido de la U, fácilmente podrían llegar a las mayorías tanto en Cámara como en el Senado”.

Del lado de la oposición, está se encuentra en proceso de construcción. Como era de esperarse, allí la fuerza mayoritaria será la del Pacto Histórico, que a su bancada electa de 25 senadores y 39 representantes se suma en ambas cámaras una curul más con la llegada de Iván Cepeda y Aida Quilcué a través del estatuto de la oposición luego de quedar segundos en la contienda presidencial.

“El Pacto Histórico, tanto en Senado como en Cámara, tuvo la mayor votación, y en Cámara de Representantes se espera que las 16 curules de paz, como lo hicieron en los últimos 4 años, se afilien o se asocien con el sector progresista que va a estar en la oposición”, indicó Cifuentes.

Con el paso de la semana, las otras fuerzas políticas irán decantando su postura frente al nuevo gobierno y mucho tendrá que ver la conformación del gabinete y la cercanía programática o la representación que puedan tener las colectividades en la nueva administración.

(Ver también: “Cambian cifras”: piden a De la Espriella adelantar empalme con Petro por supuesta manipulación de datos)

De la Espriella ya empezó a dar conocer quiénes integrarán su gabinete, anunciando a Rodrigo Lara como ministro del Interior.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.