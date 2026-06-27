Días después de la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, comenzó a circular en redes sociales un video de una joven que lanzó un duro mensaje contra la nueva administración y advirtió que la oposición saldrá a las calles para ejercer presión.

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(Vea también: Primeras decisiones, alianzas y nombramientos: así transcurrieron los primeros días de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia)

La grabación, que ha sido compartida por cientos de usuarios en plataformas como X e Instagram, muestra a la mujer haciendo un llamado a la movilización y anticipando un escenario complejo para la gobernabilidad del mandatario electo.

“Somos una plaga”: el mensaje que se volvió viral

En el video, la joven asegura que la tarea de quienes se oponen al nuevo Gobierno será mantenerse en las calles de manera permanente.

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“Lo que se viene, camaradas, es calle, así que compren zapatos, porque va a tocar gastar zuela”.

Posteriormente, elevó el tono de su discurso y afirmó:

“Esa es nuestra tarea: hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella“.

La mujer también utilizó una fuerte expresión para referirse al papel que, según ella, desempeñará la oposición durante el próximo cuatrienio. “Somos una plaga […] que les va a salir a la calle todos los días de su vida”.

La JUCO y el Partido Comunista ya están reclutando “camaradas”:

“Nuestra tarea es hacer invivible esta país a Abelardo de la Espriella, decirle a la derecha pues que si hijueputas somos una plaga y somos una hijueputa plaga que les va a salir a la calle todos los putos días de su… pic.twitter.com/pV8cflp5ol — •Elizabeth Cardona• (@EliCrH) June 27, 2026

La grabación ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales. Usuarios cuestionaron el tono del mensaje y advirtieron sobre el ambiente de polarización que podría marcar el inicio del nuevo Gobierno.

Las declaraciones también dejan ver los retos de gobernabilidad que enfrentará Abelardo de la Espriella, quien está ante el reto de construir consensos pese a las profundas divisiones políticas que dejaron las elecciones.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.