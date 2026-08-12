En medio del miedo y la incertidumbre que dejó el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar (Chocó), hubo personas que, en lugar de pensar únicamente en ponerse a salvo, decidieron ayudar a quienes quedaron atrapados.

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Entre ellas estuvo Luis Alberto Rivas Salguero, conocido como ‘Lucho’, cuya historia terminó convirtiéndose en uno de los relatos más dolorosos de la emergencia en Quibdó, capital del mencionado departamento.

Según la historia reconstruida por personas de la zona, y recogida por El Tiempo, ‘Lucho’ consiguió sacar con vida a una persona que había quedado atrapada después del colapso de una estructura. Aunque ya había logrado ponerla a salvo, volvió al lugar al escuchar que alguien más necesitaba ayuda.

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Ese regreso terminó siendo fatal. La estructura colapsó mientras el hombre se encontraba en su interior y quedó atrapado entre los escombros. Familiares, amigos y equipos de emergencia mantuvieron durante horas la esperanza de encontrarlo con vida, pero finalmente fue localizado sin vida.

Así fue la búsqueda de Luis Alberto Rivas Salguero

Según informó El Tiempo, desde las 8:40 de la mañana, los vecinos del sector se organizaron para intentar encontrar a Luis Alberto Rivas. Mercedes Palacios Moreno, tía de la víctima, contó que cerca del 80 % de los habitantes del barrio se sumó por cuenta propia a las labores de remoción de los escombros.

La búsqueda se extendió durante toda la jornada. Los habitantes trabajaron para despejar la zona y también reclamaron la presencia de las autoridades para reforzar el operativo, mientras mantenían la esperanza de encontrar con vida a ‘Lucho’.

Sin embargo, hacia las 3:00 de la madrugada, después de varias horas de búsqueda, los rescatistas y la comunidad encontraron al hombre sin signos vitales.

La noticia dejó de luto al barrio y provocó mensajes de dolor entre sus familiares. Su tía Mercedes expresó su tristeza por la muerte de su sobrino y lamentó que el terremoto hubiera terminado de manera inesperada con su vida.

“Hoy mi corazón se siente muy triste por tu partida inesperada hacia el reino del Señor, siendo víctima de este terremoto tan desastroso”, indicó la familiar.

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