Por: CENET

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Rappi tomó una decisión relevante tras el terremoto que golpeó regiones del Chocó, el Eje Cafetero y el norte del Valle en Colombia. Para respaldar la atención humanitaria en las zonas más perjudicadas, la empresa lanzó en su aplicación un botón de donación, en colaboración con el Banco de Alimentos de Bogotá. Esta iniciativa tiene como propósito facilitar el aporte de recursos que se destinarán a ayudar directamente a las poblaciones impactadas por la emergencia.

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De acuerdo con el comunicado oficial de la compañía, el mecanismo permite que cualquier persona usuaria de la plataforma pueda efectuar su aporte desde $20.000 hasta $120.000. Específicamente, cada donación será gestionada íntegramente por el Banco de Alimentos de Bogotá, institución reconocida por su labor social y por administrar y distribuir ayudas de manera eficiente. Rappi destacó: “los recursos serán administrados y distribuidos por el Banco de Alimentos de Bogotá, organización encargada de su gestión y entrega a las poblaciones que lo requieran”. Quienes realicen un aporte recibirán un certificado físico que confirme su contribución, una medida que busca reconocer el gesto de solidaridad de cada persona y brindar transparencia en el proceso.

El proceso para realizar la donación se explica de forma sencilla: el usuario debe ingresar a la sección Turbo de la aplicación de Rappi, localizar la opción “Banco de Alimentos” y seleccionar la cifra que desea aportar. Esta alternativa está habilitada a nivel nacional, lo que permite la participación de personas en todo el territorio colombiano. Así, la compañía procura construir un canal accesible y confiable para cualquier ciudadano interesado en apoyar a quienes más lo necesitan en este momento crítico.

Rappi también anunció la habilitación de otro apoyo para quienes resulten afectados directa o indirectamente por el terremoto. Usuarios, aliados comerciales y repartidores contarán con acceso al programa SOS ReservaDoc. Se trata de un servicio que ofrece acompañamiento médico y apoyo psicológico gratuito, entregado por voluntarios y profesionales certificados. Ambas medidas buscan aliviar tanto las necesidades materiales como emocionales derivadas de la situación de emergencia.

Finalmente, el Banco de Alimentos de Bogotá es el responsable central de administrar y distribuir las donaciones, asegurando que los recursos lleguen efectivamente a las comunidades que enfrentan mayores dificultades debido al desastre natural.

¿Cómo funciona el botón de donación de Rappi para ayudar a afectados por el terremoto?

El botón de donación de Rappi se encuentra en la sección Turbo de la aplicación y permite seleccionar la opción “Banco de Alimentos”. Allí, los usuarios pueden elegir el monto a donar, que va desde $20.000 hasta $120.000. El dinero es administrado y distribuido por el Banco de Alimentos de Bogotá, garantizando la entrega a quienes lo requieren, y cada donante recibe un certificado físico.

¿Qué es el programa SOS ReservaDoc y cómo apoya a los damnificados?

SOS ReservaDoc es un programa disponible para usuarios, aliados comerciales y repartidores de las zonas afectadas, ofreciendo atención médica y acompañamiento psicológico gratuito a través de médicos voluntarios certificados. Su objetivo es brindar apoyo profesional y emocional a quienes atraviesan situaciones difíciles a raíz del terremoto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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