Terminó de la peor manera la búsqueda de Amparo Jaramillo y su nieta Violeta Guerrero, quienes habían sido reportadas como desaparecidas luego del fuerte terremoto que sacudió a Colombia.

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Personas cercanas confirmaron en las últimas horas que ambas fueron encontradas sin vida, después de que durante más de un día se difundiera una campaña para intentar ubicarlas.

Aunque algunos medios mencionaros que ambas fueron encontradas, fuentes cercanas confirmaron que las hallaron sin vida la noche este martes.

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La noticia fue comunicada por los allegados de ambas mediante un breve mensaje en el que agradecieron el apoyo recibido durante la búsqueda. “Mil gracias por todo el apoyo y la gestión”, expresaron al confirmar el fallecimiento de Amparo Jaramillo y Violeta Guerrero.

Amparo Jaramillo y su nieta estaban en un conjunto residencial de Cali

Antes de conocerse este desenlace, los familiares habían informado que Amparo Jaramillo y Violeta Guerrero se encontraban en el Conjunto Residencial Guadalupe, ubicado en el sector de Cuarto de la Legua, en Cali, cuando ocurrió el terremoto.

Según relataron entonces, los porteros del conjunto les manifestaron que ninguna habría alcanzado a salir del edificio durante la emergencia.

Desde ese momento, sus allegados intentaron comunicarse con ellas sin obtener respuesta y emprendieron una intensa búsqueda, al tiempo que solicitaron apoyo ciudadano para difundir su desaparición.

La campaña se extendió por redes sociales y diferentes medios de comunicación, mientras familiares y amigos esperaban noticias sobre su paradero.

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