El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia dejó una huella visible en varias ciudades del país. En Pereira, una de las zonas que sintió con fuerza el movimiento telúrico, los daños quedaron registrados en un recorrido realizado por corresponsales de Pulzo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Conmovedor rescate de Daniela, la mujer que estuvo 36 horas bajo escombros por terremoto en Pereira)

Las imágenes muestran el impacto que tuvo el sismo sobre viviendas, edificaciones, vías y otros espacios de la ciudad, donde las autoridades continúan evaluando las afectaciones y adelantando labores de atención.

Fotografías muestran cómo quedó Pereira tras el terremoto

Durante el recorrido, el equipo de Pulzo captó escenas que reflejan la magnitud de la emergencia.

Lee También

Cada una de las imágenes evidencia el alcance de los daños y el trabajo que adelantan los organismos de emergencia para atender a las comunidades afectadas.

Un registro propio de Pulzo sobre la emergencia

Las fotografías obtenidas por los corresponsales de Pulzo buscan mostrar, desde el terreno, cómo se vive la emergencia en Pereira después del terremoto.

Más allá de las cifras oficiales, las imágenes permiten dimensionar el impacto que dejó el movimiento telúrico en distintos puntos de la ciudad y sirven como testimonio de una de las jornadas más difíciles que ha enfrentado la región en los últimos años.

Pulzo continuará documentando la evolución de la situación y actualizando la información sobre las labores de recuperación que adelantan las autoridades en Pereira y otras ciudades afectadas por el terremoto.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.