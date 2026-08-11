Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La búsqueda incansable por rescatar sobrevivientes y recuperar cuerpos tras el devastador terremoto que sacudió Colombia el 10 de agosto continúa movilizando a cientos de rescatistas, voluntarios civiles y funcionarios públicos. Según reportes oficiales citados por El Espectador, la cifra de víctimas mortales asciende ya a 188 personas, mientras decenas permanecen desaparecidas bajo toneladas de escombros. Ante esta emergencia, las autoridades intensifican las labores de identificación y entrega de los cuerpos a sus familiares, en medio de un ambiente de dolor y urgencia.

Sigue a PULZO en Discover

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, anunció en la noche del martes la implementación de un sistema único de información coordinado con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Con este mecanismo, buscan agilizar el proceso de identificación de las personas fallecidas y asegurar que la entrega de los cuerpos se lleve a cabo de manera respectuosa y eficiente. Camargo Garzón enfatizó que existe una directriz ajustada a las particularidades de cada región, reconociendo que las necesidades varían según el territorio afectado.

Además de estas medidas forenses, la fiscal general comunicó el despliegue de acciones humanitarias orientadas a contribuir con la reconstrucción emocional y material de los damnificados. Expresó su solidaridad con las familias que han perdido seres queridos y recalcó el compromiso de la Fiscalía de traducir el apoyo institucional en acciones concretas y oportunas.

En medio de la contingencia, la prestación presencial de servicios de la Fiscalía está suspendida temporalmente en sedes de ciudades especialmente golpeadas por el terremoto, como Quibdó, Manizales, Pereira, Armenia, Puerto Tejada, entre otras. En estos lugares, solo hay atención a la ciudadanía mediante canales virtuales. Para garantizar la continuidad de la justicia, se habilitaron puntos únicos en las zonas afectadas para la recepción de capturados y en todas las sedes de la Fiscalía existen espacios para acopiar ayuda humanitaria. La Policía Nacional también apoya la distribución de estas ayudas, con vuelos programados para el envío de insumos a regiones como Chocó.

Por otra parte, el director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, mayor general (r) José Luis Ramírez Hinestroza, confirmó la presencia de más de 830 funcionarios de su unidad que trabajan en el rescate de desaparecidos y la recuperación de cuerpos, priorizando los territorios más afectados: Chocó, Caldas y Valle del Cauca. Finalmente, Camargo Garzón envió un mensaje de respaldo a los afectados, reiterando el acompañamiento de la Fiscalía con compromiso, humanidad y presencia institucional constante, durante un proceso de duelo colectivo y reconstrucción social.

¿Cuáles son las medidas implementadas para la identificación de víctimas del terremoto en Colombia?

La fiscal general anunció la creación de un sistema único de información junto al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de agilizar la identificación y entrega digna de los cuerpos a sus familias. Este sistema responde a los requerimientos particulares de cada región, garantizando un proceso respetuoso y eficiente, según información de El Espectador.

¿Qué servicios de la Fiscalía están disponibles en las zonas afectadas por el terremoto en Colombia?

En las regiones más impactadas por el terremoto, la Fiscalía suspendió temporalmente la atención presencial y solo ofrece servicios a través de canales virtuales. Además, habilitó puntos únicos para gestionar la recepción de personas capturadas y puntos de acopio de ayuda humanitaria en todas sus sedes, de acuerdo con las declaraciones de la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.