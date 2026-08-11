Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Cuatro hombres fueron condenados a 32 meses de prisión después de aceptar su responsabilidad en delitos relacionados con el tráfico de drogas en Belén de Umbría, según informó El Diario. Paulo Andrés Restrepo Castrillón, alias ‘Petete’; Willi Alejandro Vélez Sánchez; Sergio Hernández Parra, alias ‘Chepe’, y Jaime Alberto Corrales Arango, alias ‘Pólvora’, admitieron su culpabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió que el proceso judicial avanzara de forma expedita.

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El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Belén de Umbría avaló el preacuerdo y dictó una sentencia de 2 años y 8 meses de prisión (equivalentes a 32 meses) para cada uno de los implicados. Según la Fiscalía, cada uno tenía roles definidos en la operación. Alias ‘Petete’ era señalado como el responsable de abastecer la droga, trasladándola desde la vía La Virginia-Viterbo hasta el municipio, donde luego era distribuida. Además, de acuerdo con el ente acusador, portaba armas y presionaba a los consumidores para garantizar que compraran únicamente a su grupo.

Por su parte, alias ‘Pólvora’ se encargaba, según la investigación, de preparar y comercializar tusi, también conocido como ‘cocaína rosada’. Esta sustancia, cuya dosis era identificada como ‘manilla’, se vendía exclusivamente a personas de confianza por 50.000 pesos. Alias ‘Chepe’ tenía la tarea de distribuir basuco, tanto en la zona rural como con entregas a domicilio, a un precio promedio de 10.000 pesos.

La investigación que permitió la captura de los procesados inició gracias a una fuente humana, la cual informó a la Sijín (Seccional de Investigación Criminal) de la Policía de Risaralda sobre actividades de venta de droga en diferentes inmuebles del municipio. Esta persona, que se identificó como consumidora habitual, aportó detalles clave sobre la dinámica de distribución de los estupefacientes.

El operativo policial se llevó a cabo el 25 de abril de 2026 y consistió en allanamientos simultáneos. Durante los procedimientos, en el barrio Portal de Santa Emilia, las autoridades capturaron a Paulo Andrés Restrepo y hallaron 25 bolsas de cocaína, con un peso total de 42,80 gramos. En otro inmueble del barrio Santa Marta, Willi Alejandro Vélez y Sergio Hernández Parra fueron detenidos y se incautaron varias dosis de cocaína, así como sustancias que preliminarmente resultaron ser tusi y 2CB, otro tipo de droga sintética. Jaime Alberto Corrales, alias ‘Pólvora’, también fue capturado en medio de los operativos. Al aceptar el preacuerdo, los cuatro sentenciados evitaron un juicio y recibieron condena en firme por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los implicados aceptaron el preacuerdo con la Fiscalía en el caso de drogas en Belén de Umbría?

Según la información publicada por El Diario, los cuatro procesados aceptaron el preacuerdo para evitar ir a juicio, lo que permitió agilizar el proceso y recibir una condena acordada por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, avalada posteriormente por el juzgado correspondiente.

¿Qué roles tenían ‘Petete’, ‘Pólvora’ y ‘Chepe’ dentro de la red de distribución de estupefacientes según la investigación?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía reseñada por El Diario, alias ‘Petete’ abastecía la droga y presionaba a los consumidores, alias ‘Pólvora’ elaboraba y vendía tusi solo a personas de confianza, y alias ‘Chepe’ distribuía basuco tanto en zonas rurales como a domicilio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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