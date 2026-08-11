Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El lunes 10 de agosto, un fuerte terremoto sacudió Pereira dejando un panorama desolador y cifras preliminares que encienden las alarmas entre los organismos de emergencia. Según información difundida, la tragedia ha cobrado la vida de 66 personas, mientras que 11 permanecen desaparecidas y 53 han quedado atrapadas bajo los restos. Además, se han reportado seis heridos y un balance de 58 estructuras colapsadas, lo que refleja la gravedad de la situación y la magnitud de la destrucción.

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Frente a este devastador escenario, los organismos de socorro han desplegado intenso trabajo en labores de búsqueda y rescate, priorizando localizar a quienes siguen desaparecidos o atrapados. Las autoridades, conscientes del posible incremento en el número de víctimas mortales, ya se preparan para enfrentar el desafío logístico y humanitario que implica el manejo de la emergencia.

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, informó que, ante la gravedad del panorama y la necesidad de una respuesta ágil, se activaron dos equipos especiales de criminalística. Uno de estos equipos pertenece al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el otro hace parte de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín) de la Policía. Estos grupos tienen la tarea de realizar con rapidez los procedimientos de levantamiento de cuerpos y coordinar su traslado a las instalaciones de Medicina Legal en Pereira.

Sin embargo, el director de Medicina Legal ya advirtió, tras realizar un sondeo de la capacidad actual, que existe el riesgo de que sus instalaciones no logren albergar la cantidad de víctimas que podría dejar el desastre. Por ese motivo, las autoridades están considerando trasladar algunos cuerpos a lugares alternativos, como las instalaciones del Batallón San Mateo de Pereira. Esta medida busca evitar un colapso en los servicios forenses mientras continúan con el proceso de identificación de las víctimas.

En medio de la emergencia, el comandante de la Policía Metropolitana hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y evitar conductas que motiven confrontaciones o dificulten la labor de los socorristas, pues cualquier situación adicional podría entorpecer la atención y provocar nuevas emergencias. Las autoridades permanecen desplegadas en el terreno brindando apoyo, información y contención a las familias afectadas que, entre la incertidumbre y el dolor, esperan noticias de sus seres queridos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las cifras preliminares de víctimas y daños del terremoto en Pereira el 10 de agosto?

De acuerdo con el reporte conocido durante la atención de la emergencia, el terremoto del 10 de agosto en Pereira dejó, de manera preliminar, 66 personas fallecidas, 11 desaparecidas, 53 atrapadas, seis heridas y 58 estructuras colapsadas.

¿Cómo están manejando las autoridades el levantamiento de cuerpos tras el terremoto en Pereira?

Las autoridades activaron dos equipos de criminalística, uno del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y otro de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín), para realizar el levantamiento de cuerpos y su traslado a Medicina Legal. Ante el riesgo de colapso en las instalaciones, se analizan lugares alternativos, como el Batallón San Mateo, para el acopio de las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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