Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Cuatro hombres identificados como Paulo Andrés Restrepo Castrillón, alias ‘Petete’; Willi Alejandro Vélez Sánchez; Sergio Hernández Parra, alias ‘Chepe’; y Jaime Alberto Corrales Arango, alias ‘Pólvora’, fueron condenados a 32 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La decisión fue tomada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Belén de Umbría, que avaló el preacuerdo firmado entre los procesados y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con el reporte de El Diario, los condenados desarrollaban una estructura organizada de distribución de sustancias ilícitas en el municipio mencionado.

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Según la investigación de la Fiscalía, la función de cada uno en la estructura estaba claramente delimitada. Alias ‘Petete’ era señalado como quien se encargaba de abastecer la droga y, de acuerdo con el ente acusador, se desplazaba por la vía La Virginia-Viterbo para recibir los estupefacientes y posteriormente llevarlos hasta Belén de Umbría para su comercialización. Además, supuestamente portaba armas y habría amenazado a consumidores para forzar la compra exclusiva de su grupo.

‘Pólvora’ también tenía un rol definido, ya que se le responsabilizó de fabricar y vender tusi, sustancia que vendía únicamente a personas de confianza en forma de ‘manilla’, la dosis que se ofrecía por 50.000 pesos. Por su parte, ‘Chepe’ era quien se encargaba de la venta de basuco, que presuntamente distribuía por 10.000 pesos tanto en la zona rural como mediante la modalidad de entregas a domicilio.

La investigación se inició tras la información de una fuente humana, quien afirmó ser consumidora frecuente de las sustancias comercializadas por los hoy condenados y aportó detalles sobre estos movimientos ilícitos. El rastreo concluyó el 25 de abril de 2026 con una operación de allanamiento y registro ejecutada por la Sijin de la Policía de Risaralda, que permitió encontrar varias dosis de cocaína, tusi y 2CB en los inmuebles de los capturados. En el barrio Portal de Santa Emilia, Restrepo fue encontrado con 25 bolsas de cocaína equivalentes a 42,80 gramos. Adicionalmente, en el barrio Santa Marta, Vélez y Hernández Parra fueron hallados con más dosis de cocaína y sustancias que preliminarmente resultaron ser tusi y 2CB. ‘Pólvora’ fue arrestado en otro punto durante el mismo operativo.

Con la aceptación del preacuerdo, los acusados evitaron un juicio y recibieron la condena directamente del juzgado, que reconoció la gravedad del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

¿Cuál fue el papel de cada condenado en la venta de droga en Belén de Umbría?

Cada uno de los condenados asumió una función específica dentro de la red ilegal. ‘Petete’ se encargaba del abastecimiento y distribución; ‘Pólvora’ fabricaba y vendía tusi solo a clientes de confianza; y ‘Chepe’ distribuía basuco en zonas urbanas y rurales, incluyendo entregas a domicilio.

¿Qué es el tusi y cómo se comercializaba en este caso?

El tusi, también conocido como ‘tusibí’ o ‘cocaína rosa’, es una sustancia psicoactiva de síntesis. En este caso, ‘Pólvora’ la vendía en dosis denominadas ‘manilla’ a 50.000 pesos cada una, limitando su venta solo a personas conocidas para evitar riesgos en la distribución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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