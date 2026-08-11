Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un nuevo caso de hurto preocupa a los ciudadanos de La Villa, donde un universitario de 32 años fue víctima de los delincuentes, quienes le abrieron el carro y le robaron pertenecías valorizadas en cerca de 9 millones de pesos. De acuerdo con la información publicada por El Diario, el hecho tuvo lugar el jueves 6 de agosto, cerca al conjunto Comfamiliar, cuando la víctima estacionó su vehículo para cenar en un restaurante de la zona.

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El universitario llegó al sector sobre las 6:40 de la tarde y decidió dejar su carro aparcado mientras salía del vehículo solo por un momento. Sin embargo, al retornar y avanzar por la avenida 30 de Agosto, notó que varias de sus pertenencias no estaban en el automóvil. Según el reporte, los delincuentes lograron sustraer un celular corporativo de marca Samsung, una cartera con documentos personales importantes, 700 mil pesos en efectivo, cuatro tarjetas bancarias y una maleta con implementos deportivos. El saldo aproximado de las tarjetas bancarias ascendía a unos 9.500.000 pesos, lo que representó una pérdida significativa para el joven afectado.

Tras percatarse del hurto, el universitario regresó inmediatamente al lugar donde había dejado el vehículo y contactó a la Policía Nacional para reportar lo sucedido. Los uniformados le brindaron orientación acerca de los pasos a seguir y lo dirigieron a la presentación de la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación. Con este proceso, se busca dar inicio a una investigación que permita esclarecer cómo se cometió el hurto y quiénes serían los responsables.

Este caso no solo evidencia la vulnerabilidad de los ciudadanos en zonas frecuentadas, sino también el impacto emocional y económico que sufren quienes son víctimas de delitos de hurto. La acción coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General pretende ofrecer respuestas y justicia para el afectado, así como reforzar los esfuerzos de seguridad en los sectores donde este tipo de hechos se ha presentado con preocupación.

¿Cómo ocurrió el robo al universitario en La Villa?

De acuerdo con El Diario, el universitario de 32 años fue víctima de hurto el jueves 6 de agosto, cuando estacionó su carro cerca del conjunto Comfamiliar para ir a cenar. Al regresar y notar la ausencia de sus pertenencias, verificó que desconocidos se habían llevado dinero en efectivo, documentos personales, tarjetas bancarias y un celular corporativo, por un total cercano a los 9 millones de pesos.

¿Qué pasos siguió la víctima tras el hurto en su vehículo?

La víctima regresó al sitio del hurto y reportó el caso ante la Policía Nacional. Los uniformados lo orientaron para presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, buscando que se inicie una investigación para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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