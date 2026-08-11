Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella firmó en la noche del martes un decreto que declara la situación de desastre de carácter nacional en Colombia. Esta decisión fue anunciada en la sede de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) en Bogotá, donde el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el secretario Jurídico de Presidencia, Andrés Barreto. Según declaraciones del jefe de Estado recogidas en El Espectador, este decreto permite fortalecer la atención a las zonas más golpeadas por el terremoto que sacudió el país el 10 de agosto.

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De la Espriella subrayó que "este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera". Tras la firma, las acciones gubernamentales se dirigen tanto a la asistencia inmediata de los afectados como a la recuperación en regiones especialmente impactadas como Chocó, Valle y Risaralda. Además, según El Espectador, se está ultimando la declaratoria de emergencia económica, un decreto que actualmente se encuentra en la etapa final y cuya publicación está prevista en cuestión de horas.

En la noche del 11 de agosto, el presidente confirmó el hallazgo de una sobreviviente, Daniela Andrea Largo Sánchez, de 32 años, quien fue rescatada con vida en Pereira después de siete horas bajo los escombros. La información fue ratificada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien explicó que el rescate comenzó pasadas la 1 de la tarde. Según el balance presentado por De la Espriella, aún había reportadas 40 personas desaparecidas en Pereira para esa fecha. Daniela Andrea fue trasladada de inmediato al hospital para recibir atención médica.

La estrategia adoptada incluye la instalación permanente del Puesto de Mando Unificado (PMU), órgano que coordina la gestión de la emergencia desde que ocurrió el terremoto. El vicepresidente José Manuel Restrepo también ha acompañado al presidente en recorridos por los departamentos más impactados. Los anuncios recientes incluyen medidas como el compromiso del Estado con la reconstrucción de infraestructuras en ciudades como Manizales y el inicio de una campaña nacional de recolección de donaciones, liderada por la primera dama, para canalizar apoyos a los damnificados, según fuentes de El Espectador.

Mientras continúan las labores de rescate y asistencia, el Gobierno busca mantener informada a la ciudadanía y gestionar de forma eficiente tanto los recursos nacionales como la ayuda internacional que se ha canalizado a raíz de la tragedia.

¿Qué implica la declaración de desastre de carácter nacional en Colombia?

La declaración de desastre de carácter nacional, según las medidas anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella, permite articular y potenciar la atención a los afectados, habilitando instrumentos y recursos especiales para gestionar y mitigar los daños provocados por el terremoto, principalmente en las regiones más afectadas.

¿Cuántos desaparecidos y sobrevivientes han sido reportados tras el terremoto en Pereira?

De acuerdo con los reportes oficiales presentados por el presidente De la Espriella y el ministro del Interior, el 11 de agosto se confirmó el rescate de Daniela Andrea Largo Sánchez en Pereira y la cifra de personas reportadas como desaparecidas en esa ciudad ascendía a 40 en ese momento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.