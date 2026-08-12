Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La crisis derivada de las recientes afectaciones a servicios públicos y transporte en Pereira y el departamento de Risaralda ha obligado a autoridades nacionales y locales a implementar varias medidas para salvaguardar tanto a la ciudadanía como a la infraestructura básica. La respuesta inmediata encabezada por el gobierno nacional contempla subsidios para los servicios públicos destinados a todas las familias y comercios perjudicados, extendiéndose estos apoyos a acueducto, alcantarillado, gas, energía y aseo, como lo confirmó Mónica Saldarriaga, viceministra de Agua Potable y Saneamiento Básico, y exgerente de la empresa Aguas y Aguas. Esta estrategia busca aliviar el peso económico de quienes enfrentan daños materiales o interrupción de servicios, iniciándose una coordinación formal junto con los municipios y capitales del territorio afectado.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, específicamente del gobernador de Risaralda, se identificaron daños en 12 acueductos a lo largo del departamento. Sin embargo, la ciudad de Pereira presenta una situación más favorable, pues la empresa de Aguas y Aguas informó que los percances en su red han sido menores y ya se encuentran corregidos, permitiendo un funcionamiento habitual del suministro. La implementación de este plan comenzó en Bogotá para centralizar la gestión y asegurar una respuesta efectiva.

En cuanto a las recomendaciones, Saldarriaga enfatizó en la importancia de mantener la precaución, solicitando a la ciudadanía revisar constantemente las instalaciones de gas y energía, y limitar el consumo de agua. Aclaró que, aunque las infraestructuras principales muestran estabilidad, pueden existir daños menores, especialmente tras inundaciones, por lo que se requiere atención continua dentro de los hogares y edificios.

El sistema de transporte masivo de la ciudad también vivió momentos de tensión. Lucy Loaiza, gerente del Sistema Megabús, relató cómo 127 personas quedaron atrapadas en las cabinas del sistema Megacable y fueron evacuadas de manera exitosa gracias a la coordinación entre el equipo técnico y personal multidisciplinario, quienes luego evaluaron la integridad de la infraestructura. Adicionalmente, se inspeccionaron las estaciones, intercambiadores y el centro de control, tras las recomendaciones de la Dirección de Gestión del Riesgo (Diger). La revisión del bienestar del personal y sus familias concluyó que estaban en buen estado, aunque persisten daños en sus viviendas que están siendo censados.

En el área metropolitana, según Claudia Cárdenas, directora del Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO), los servicios de transporte público colectivo se mantienen activos, especialmente con el apoyo de las busetas amarillas, incluidas rutas frecuentes como la de la Florida, Arabia y la Virginia. No obstante, debido a derrumbes, ciertas vías han sido cerradas preventivamente, buscando rutas alternativas para mantener la movilidad sin poner en riesgo la seguridad. Cárdenas reiteró el llamado a la solidaridad y recomendó no utilizar vehículos particulares para evitar el colapso vial y permitir el libre tránsito de vehículos de emergencia y apoyo.

¿Qué subsidios se están ofreciendo para servicios públicos en Pereira y Risaralda por la crisis?

El gobierno, a través del viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, ha dispuesto subsidios específicos para familias y comercios afectados en Pereira y Risaralda. Estos subsidios cubren acueducto, alcantarillado, gas, energía y aseo, con el objetivo de aliviar la carga económica causada por la crisis, según lo anunciado por la viceministra Mónica Saldarriaga.

¿Cómo funcionó la evacuación en el sistema Megacable durante la emergencia en Pereira?

Durante la emergencia, 127 personas quedaron atrapadas en las cabinas del sistema Megacable. La evacuación se llevó a cabo de manera exitosa gracias a la labor del equipo técnico del Sistema Megabús, apoyados por ingenieros y diferentes profesionales, quienes lograron liberar a todos sin que se presentaran afectaciones personales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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