Después de más de 36 horas atrapada entre los escombros, Daniela, una mujer de 32 años, fue rescatada con vida de un edificio del centro de Pereira que funcionaba como peluquería y que colapsó tras el fuerte terremoto que sacudió a Colombia.

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El rescate estuvo marcado por una carrera contra el tiempo. Los Bomberos de Bogotá duraron cerca de 10 horas trabajando para llegar hasta la mujer, mientras en las afueras del lugar familiares, vecinos y ciudadanos seguían atentos a cualquier señal que confirmara que Daniela continuaba con vida.

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Para llegar hasta ella, los rescatistas tuvieron que hacer dos excavaciones y abrirse paso entre cuatro capas de concreto. En medio de las labores, le suministraron oxígeno mediante una bala y una máscara, mientras los equipos avanzaban cuidadosamente para evitar que la estructura terminara de colapsar.

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#ATENCIÓN | Rescataron a Daniela Largo, la mujer de 32 años que estaba atrapada en los escombros de una estructura colapsada en Pereira. pic.twitter.com/SfrS1O9VD1 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 12, 2026

La estrategia definitiva fue trabajar desde la parte inferior del edificio. Allí los socorristas construyeron un túnel que les permitió acercarse hasta el punto donde permanecía atrapada Daniela y, finalmente, sacarla del lugar con vida.

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El momento en que la mujer apareció entre los escombros fue recibido con cientos de aplausos y gritos de alegría. Las personas que permanecieron durante horas en el sitio corearon su nombre mientras los rescatistas completaban la extracción. El caso también estuvo acompañado por la angustia de su familia: su mamá llegó a buscarla con un cartel en el que pedía ayuda para encontrarla. Finalmente, la espera terminó con el rescate de Daniela.

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