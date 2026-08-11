Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Después del reciente terremoto que sacudió Pereira y otras zonas de Colombia, la búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para familiares y rescatistas. Frente a las dificultades de comunicación que surgen tras una emergencia de esta magnitud, plataformas digitales como Encontrados.co y ColombiaTeBusca.com están siendo utilizadas para facilitar el reporte y la localización de personas cuyo paradero es desconocido. De acuerdo con el portal El Diario, ambas herramientas ya han registrado numerosos reportes relacionados específicamente con la ciudad de Pereira, y permiten que ciudadanos comunes, familiares y equipos de rescate compartan información actualizada sobre desaparecidos.

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Encontrados.co se desarrolló poco después del terremoto del pasado 10 de agosto, con el propósito de conectar a rescatados y sus familias. En ese espacio, el usuario puede reportar a un ser querido desaparecido subiendo una fotografía y otros datos esenciales, como nombre y última ubicación conocida. De manera paralela, bomberos, voluntarios, policías o trabajadores hospitalarios pueden ingresar al portal para cargar fotos de personas bajo su protección y comparar, mediante el uso de tecnología de reconocimiento facial, si alguien está buscando a esas personas. Según la política de privacidad de la plataforma, la foto se toma solo para la comparación y luego se elimina, conservándose únicamente una 'firma facial matemática' (una especie de huella digital de características del rostro) para facilitar futuras coincidencias. Es importante anotar que las imágenes aportadas por los usuarios en reportes públicos sí quedan visibles, siempre con el objetivo de ampliar la búsqueda.

Por su parte, ColombiaTeBusca.com es una iniciativa ciudadana y voluntaria donde se puede consultar o reportar personas desaparecidas a través de datos como nombre, documento, código o ubicación. Hasta la noche del 11 de agosto tenía más de 4.900 casos registrados, entre quienes están aún extraviados y personas ya localizadas. Los reportes recientes evidencian que Pereira es uno de los lugares con alto número de casos asociados al terremoto. Además, la plataforma da la opción de compartir información mediante WhatsApp, Facebook y X, ampliando el alcance de las búsquedas.

El procedimiento en ambas páginas es sencillo: en ColombiaTeBusca.com se llena un formulario con la información del desaparecido y los datos del reportante; en Encontrados.co existe la opción “Reporta desaparecido”, mientras que rescatistas también pueden buscar entre los registrados. Sin embargo, es clave aclarar que estas plataformas sirven de apoyo complementario, pero en ningún caso reemplazan los reportes y trámites oficiales ante la Policía, organismos de emergencia o entidades como la Fiscalía y Medicina Legal. Tal como advierte Colombia Te Busca, la verificación y actualización responsable de los reportes es fundamental: la información debe revisarse antes de ser difundida, y si una persona es hallada, el registro se debe actualizar para evitar confusiones y búsquedas innecesarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo usar Encontrados.co y ColombiaTeBusca.com para reportar desaparecidos en Pereira?

Para reportar a una persona desaparecida en Pereira después del terremoto, usted puede acudir tanto a Encontrados.co como a ColombiaTeBusca.com. En ambas plataformas se debe ingresar información básica como nombre, fotografía, último lugar visto y datos de contacto del reportante. Adicionalmente, organismos de rescate pueden subir fotos de personas encontradas y verificar si están siendo buscadas por familiares, facilitando así el proceso de reencuentro.

¿Las plataformas para reportar desaparecidos reemplazan a las autoridades?

No. Tanto Encontrados.co como ColombiaTeBusca.com son herramientas de apoyo y difusión ciudadana, pero no sustituyen los procedimientos oficiales de denuncia, búsqueda y rescate que realizan la Policía, la Fiscalía, Medicina Legal y otros organismos de emergencia. Siempre se recomienda utilizar estos canales oficiales y actualizar la información cuando la persona sea localizada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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