El presidente Abelardo de la Espriella firmó este martes el decreto que declara la situación de desastre nacional en Colombia, como respuesta a la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el lunes 10 de agosto. El mandatario hizo el anuncio desde la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en Bogotá.

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“Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera”, afirmó De la Espriella al explicar el alcance de la decisión. La declaratoria busca facilitar la coordinación institucional y acelerar las medidas necesarias para responder a los daños registrados en diferentes departamentos.

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El presidente Abelardo De la Espriella firmó el decreto que declara la situación de desastre nacional, tras el terremoto del lunes. “Este instrumento jurídico nos va a permitir atender la tragedia de la mejor manera”, dijo De la Espriella desde la sede de la UNGRD en Bogotá.… pic.twitter.com/ymD44tH3FZ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 12, 2026

La decisión llega mientras continúan las labores de atención y rescate en las zonas más golpeadas. Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen entre las ciudades con mayores afectaciones, con daños en viviendas, hospitales, colegios, vías, aeropuertos, acueductos y redes de telecomunicaciones.

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A la declaratoria de desastre se suma otra medida de gran alcance: el Gobierno anunció que prepara una emergencia económica para disponer de recursos adicionales destinados a atender la tragedia. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, informó que Colombia tendría acceso a un crédito de hasta 450 millones de dólares del Banco Mundial y que se pondrá a disposición la totalidad del presupuesto del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres.

Con estas decisiones, el Gobierno busca concentrar recursos y acelerar la respuesta ante una emergencia que sigue dejando víctimas y daños materiales. La prioridad, según lo anunciado por la administración de De la Espriella, será atender a las personas afectadas y avanzar en la recuperación de las zonas golpeadas por el terremoto.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.