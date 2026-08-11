Por: El Espectador

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El Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, se encuentra totalmente movilizado tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes. De acuerdo con la información proporcionada, departamentos como Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas enfrentan graves daños, mientras ciudades como Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia siguen en alerta roja. La tragedia ha dejado hasta la fecha 190 personas fallecidas, 1.679 heridos y 243 estructuras colapsadas, según el reporte más reciente de Asocapitales.

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Durante su visita a las zonas afectadas, el presidente De la Espriella anunció que, junto con el Ministerio de Educación, diseñarán un plan de choque enfocado en la educación virtual, como respuesta a la destrucción de la infraestructura educativa en Armenia. Además, explicó que la declaración inminente de desastre nacional permitirá, en sus palabras, “hacer y realizar ciertas actuaciones para contener la tragedia”, aunque todavía no se conoce el decreto base para redirigir recursos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo confirmó que la comunidad internacional ha mostrado una rápida respuesta solidaria. Más de 12 países, entre ellos Suecia, Turquía, México, Estados Unidos, El Salvador, Japón, Ecuador, Brasil y Suiza, han ofrecido asistencia humanitaria y equipos de rescate. Restrepo puntualizó: “Solamente los Estados Unidos nos ha señalado el apoyo de casi USD 16 millones”, y resaltó que la cooperación internacional acumulada ya alcanza los USD 1.300 millones. Las gestiones han sido coordinadas por el canciller Omar Bula, quien solicitó al cuerpo diplomático en Colombia el apoyo urgente de las agencias estatales externas.

Bula enfrentó críticas sobre el alcance de las solicitudes, aclarando que, por ahora, las ayudas requeridas son insumos, ya que los equipos de rescate nacionales continúan activos. China pidió mayor claridad para coordinar su asistencia, y El Salvador explicó que su aporte será en suministros para los damnificados. En el terreno técnico, se solicitó a la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ayuda metodológica para medir la magnitud del desastre, mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) consolida el listado preciso de necesidades.

En la coordinación internacional también participan intensamente la cancillería y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), que trabajan “para canalizar el análisis de necesidades y la respuesta”, según la Cancillería. Además, se prevé reunión con autoridades de Estados Unidos para articular la entrega de ayudas. En paralelo, el nombramiento del director de la Ungrd busca reforzar el liderazgo y la eficiencia en la respuesta a la población afectada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las ayudas internacionales confirmadas para Colombia tras el terremoto?

Según fuentes oficiales citadas en el reporte, más de 12 países han confirmado el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate. Estados Unidos ha comprometido casi 16 millones de dólares, mientras que el total de propuestas internacionales de cooperación ya suma 1.300 millones de dólares. Adicionalmente, organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y agencias especializadas como la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) están canalizando esfuerzos para una respuesta articulada.

¿Qué es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y cuál es su papel en la emergencia?

La Ungrd es la entidad del gobierno nacional encargada de coordinar, planificar y ejecutar acciones frente a situaciones de desastre. En la actual emergencia, la Ungrd consolida el listado de necesidades específicas de las regiones afectadas y articula la recepción y canalización de la ayuda, trabajando en conjunto con el Ministerio de Educación, la Cancillería y organismos internacionales para garantizar respuestas eficaces ante la tragedia.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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