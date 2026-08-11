Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes ha desencadenado una inmediata reacción por parte de la comunidad internacional. Según la información disponible, varios gobiernos, organismos multilaterales y entidades privadas han anunciado distintos tipos de respaldo para las comunidades más impactadas por el sismo, buscando atender con urgencia las necesidades más apremiantes.

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Uno de los apoyos económicos más significativos fue confirmado por el Gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Estado, se destinarán 15,5 millones de dólares a Colombia, recursos enfocados en la habilitación de refugios de emergencia, suministro de alimentos, acciones de protección y labores de evaluación sobre los daños ocasionados por el terremoto. Esta cifra representa una de las mayores aportaciones individuales anunciadas hasta ahora como respuesta a la catástrofe.

Por su parte, la Unión Europea (UE) también puso en marcha diversas iniciativas para respaldar a Colombia. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el bloque europeo movilizó el sistema satelital Copernicus, cuyo fin es facilitar las operaciones de rescate mediante tecnología avanzada y apoyar la evaluación de la emergencia. Además, la UE comunicó que ofrecerá financiación directa para fortalecer la respuesta humanitaria, canalizada principalmente a través de entidades como la Cruz Roja.

La solidaridad internacional también ha llegado desde el mundo deportivo. El club FC Barcelona, a través de su Fundación, anunció una donación inicial de 100.000 euros, acompañada por una campaña internacional de recaudación. Estos fondos serán distribuidos mediante organizaciones humanitarias que operan en los territorios afectados y se dirigirán a suministrar alimentos, agua, atención en salud, educación y especial protección para la niñez en las zonas de desastre.

Más allá del apoyo financiero, países como Ecuador y México han puesto a disposición equipos de rescate especializados. Ecuador ofreció un grupo USAR —unidad de búsqueda y rescate urbano— conformado por 47 expertos, perros entrenados y herramientas técnicas listas para operar de forma autónoma por una semana. México, por su parte, prepara un despliegue con 255 militares especialistas en búsqueda y rescate, así como médicos, binomios caninos y material de primera necesidad, aguardando la solicitud oficial de Colombia para su entrada en acción. Incluso Brasil, según palabras de su presidente Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su disposición para suministrar asistencia conforme lo requiera el Gobierno colombiano.

En tanto, las autoridades colombianas siguen coordinando la llegada y distribución de estos recursos, priorizando la evaluación precisa de necesidades en cada territorio. Así, la respuesta internacional a la emergencia en Colombia refleja una combinación de fondos económicos, despliegue de expertos, tecnología satelital y asistencia humanitaria para intentar mitigar los efectos del desastre en las comunidades afectadas.

¿Qué ayuda internacional recibió Colombia tras el terremoto?

Colombia recibió aportes de varios países y organizaciones, incluyendo 15,5 millones de dólares provenientes de Estados Unidos, recursos y apoyo humanitario de la Unión Europea, una donación inicial de 100.000 euros del FC Barcelona, y equipos de rescate especializados ofrecidos por Ecuador y México. Además, países como Brasil manifestaron su disposición para brindar la asistencia que Colombia considere necesaria.

¿Cómo se coordina la entrega de ayuda tras un terremoto en Colombia?

La coordinación de la entrega de ayuda en Colombia tras un terremoto involucra la evaluación precisa de daños y necesidades por parte del gobierno nacional. A partir de esta identificación, se organiza el arribo de recursos internacionales y se establece la distribución de fondos y equipos de rescate con base en los requerimientos de los territorios afectados, priorizando siempre la atención humanitaria y la protección de las comunidades más impactadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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