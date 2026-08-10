El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este lunes 10 de agosto un aporte de 15,5 millones de dólares en asistencia de emergencia para Colombia, luego del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones del país en la mañana de este mismo día.

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(Vea también: Temblor de hoy en Colombia pareció eterno: explican por qué se sintió tan largo, aunque duró segundos)

La cuenta oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos en la red social X publicó el siguiente mensaje:

“Tras el devastador terremoto de magnitud 7.4 ocurrido hoy en diversas regiones de Colombia, la Administración Trump está comprometiendo 15,5 millones de dólares en fondos para refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones del terremoto”.

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Following today’s devastating 7.4 magnitude earthquake across various regions in Colombia, the Trump Administration is committing $15.5 million in funding for emergency shelter, food, protection, and earthquake assessments. We are united in prayer with the Colombian people and… — Department of State (@StateDept) August 10, 2026

En pesos colombianos, esta cifra asciende a un poco más de 47.300 millones. El anuncio se produce horas después de que el sismo provocara evacuaciones, cortes de servicios y labores de búsqueda y rescate en varias ciudades.

Los recursos anunciados por Washington están destinados específicamente a refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones relacionadas con el terremoto, según la comunicación oficial del Departamento de Estado.

“Estamos unidos en oración con el pueblo colombiano y estamos listos para apoyar al presidente Abelardo de la Espriella y a su gobierno mientras evalúan las necesidades en el terreno”, agregaron en el anuncio.

Esta ayuda humanitaria se suma al reciente anuncio de un paquete de asistencia de seguridad de 1.000 millones de dólares que el mismo Departamento de Estado había señalado días atrás, en el marco de una renovada relación bilateral con el nuevo gobierno colombiano. Sin embargo, el aporte de 15,5 millones de dólares se enmarca de manera específica en la respuesta a la emergencia sísmica de este lunes.

¿Cómo fue el terremoto en Colombia?

El terremoto de magnitud 7,4 ha sido catalogado por las autoridades geológicas colombianas como el de mayor potencia en la última década en el país. A pesar de su profundidad, que atenuó en cierta medida la intensidad en superficie en comparación con sismos más superficiales de magnitud similar, el evento causó daños extendidos en zonas densamente pobladas del Eje Cafetero y el Valle del Cauca, así como en el departamento del Chocó, cerca del epicentro.

Las labores de evaluación de daños y atención a las víctimas continúan en las regiones afectadas, mientras el Gobierno nacional coordina la respuesta de emergencia.

Acá, lo anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella:

El mensaje del Departamento de Estado de Estados Unidos subraya la disposición de la administración estadounidense a respaldar al presidente Abelardo de la Espriella y a las autoridades colombianas en la valoración de las necesidades sobre el terreno.

Con este anuncio, Estados Unidos se suma a los esfuerzos de apoyo internacional frente a una de las emergencias sísmicas más significativas que ha enfrentado Colombia en los últimos años.

Así fue el terremoto hoy en Colombia

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.