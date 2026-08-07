Estados Unidos anunció un paquete de recursos por 1.000 millones de dólares destinado a Colombia, como parte de un nuevo diálogo bilateral orientado a fortalecer la cooperación entre ambos países y apoyar diferentes sectores de la economía y la atención social.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Mensaje de EE. UU. al llegar a Cali para posesión de De la Espriella: “Estamos honrados”)

Según recogió Noticias Caracol, el anuncio contempla inversiones y programas enfocados en la generación de energía, el fortalecimiento de empresas colombianas, el impulso al sector agropecuario y el desarrollo de la manufactura. La iniciativa busca respaldar áreas consideradas estratégicas para el crecimiento y la generación de oportunidades en el país.

Dentro de los puntos incluidos en el acuerdo también aparecen recursos destinados a seguridad, así como fondos para brindar alivio y atender necesidades relacionadas con la asistencia humanitaria.

Lee También

La cooperación hace parte de una agenda bilateral que busca ampliar el trabajo conjunto entre Washington y Bogotá. El objetivo es que los recursos permitan respaldar proyectos y acciones en sectores que tienen impacto tanto en la economía como en las condiciones sociales del país.

Uno de los componentes destacados es el relacionado con la energía, un sector clave para Colombia ante los retos de abastecimiento y desarrollo de nuevas capacidades. A esto se suma el respaldo a empresas, el agro y la manufactura, actividades que concentran buena parte de la generación de empleo y de la actividad productiva nacional.

El componente de seguridad y asistencia humanitaria también ocupa un lugar dentro de la destinación anunciada. Los recursos permitirían apoyar las acciones de cooperación en estas áreas y atender necesidades de población que requiere asistencia.

De esta manera, los 1.000 millones de dólares anunciados por Estados Unidos representan un nuevo capítulo en la relación bilateral con Colombia, con una agenda que combina cooperación económica, energética, productiva, de seguridad y humanitaria.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.