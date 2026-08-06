Por: France 24

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La política exterior de Colombia se encuentra en una encrucijada marcada por un cambio de rumbo. La llegada de Abelardo de la Espriella al poder, en un evento trasladado por primera vez a Cali y no a Bogotá, da inicio a una etapa caracterizada por el acercamiento con sectores internacionales conservadores. La lista de invitados revela esa orientación: el rey Felipe VI de España y presidentes como Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), además del canciller de Israel. De acuerdo con France 24, buena parte de esos mandatarios no habría asistido si el ganador hubiese sido Iván Cepeda, el candidato de izquierda.

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De la Espriella, abogado de 48 años que ganó con el margen más estrecho de balotaje en la historia reciente, prometió revertir casi toda la política exterior de su antecesor, Gustavo Petro. Un punto clave es la reposición de relaciones con Israel, rotas durante el gobierno de Petro por la ofensiva militar israelí en Gaza. Francia 24 explica que ahora se restablecerán embajadores, eliminarán visas, reactivarán la cooperación económica y militar, y trasladarán la embajada colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, una decisión controversial, ya que la mayoría de países y la Organización de Naciones Unidas (ONU) no reconocen Jerusalén como capital oficial de Israel, pues su estatus está sujeto a disputa.

En el ámbito bilateral, las relaciones con Estados Unidos atraviesan tensiones y reajustes. Estados Unidos descertificó a Colombia por su lucha antidrogas, sancionó a Gustavo Petro y sus allegados, e impuso un arancel del 12,5% a productos colombianos. De la Espriella anunció que Colombia se sumará a la coalición antidrogas “Escudo de las Américas”, liderada por Donald Trump, enfocada en la cooperación militar y de inteligencia contra el narcotráfico. Analistas como Sergio Guzmán y Manuel Camilo González Vides, citados por France 24, advierten que esas medidas no representan alianzas institucionales sólidas, sino más bien afinidades políticas, especialmente en un contexto donde existe presión estadounidense para que Colombia abandone estrategias como la ‘Paz total’ e intensifique el enfrentamiento criminal.

En cuanto a Venezuela, la política será gestionada a través de Washington y no directamente con Delcy Rodríguez, encargada tras la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos. González Vides considera que Bogotá solo actuará conforme lo indique Washington, mientras el control de la frontera seguirá siendo responsabilidad colombiana ante eventuales nuevas oleadas migratorias.

Sobre la arena regional y global, Colombia muestra una tendencia a alinearse con gobiernos conservadores, aunque sin trabajar para institucionalizar ese eje. Francia 24 destaca la dificultad de ejecutar el cierre de embajadas, el retiro de la ONU y la OEA, decisiones anunciadas por De la Espriella pero consideradas poco viables sin respaldo político y jurídico suficiente. Por último, la relación con China y Rusia podría verse restringida, en contraste con la apertura promovida por Petro.

Según analistas consultados, Colombia vuelve a priorizar alianzas tradicionales, pero sin una política exterior de Estado sostenida, lo que evidencia un patrón cíclico de cambios cada gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo cambiará la política exterior de Colombia bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella?

Bajo Abelardo de la Espriella, Colombia abandona la dirección tomada por Gustavo Petro para retomar alianzas tradicionales e inclinarse por afinidades con gobiernos de derecha. Según France 24, el énfasis estará en la reanudación de relaciones diplomáticas y militares con Israel, la reintegración a iniciativas antidrogas impulsadas por Estados Unidos y Donald Trump, y un distanciamiento de acciones multilatinas o con China y Rusia. Sin embargo, los expertos consideran que muchas de estas promesas podrían tropezar con límites constitucionales y políticos.

¿Qué implica trasladar la embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén?

El traslado de la embajada a Jerusalén implica un alineamiento más fuerte con la posición israelí sobre el estatus de la ciudad, una medida criticada por la ONU y la mayoría de países, que prefieren esperar a que dicha condición se resuelva mediante un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Según los especialistas citados por France 24, este paso representa un giro más profundo que el de gobiernos anteriores e implica riesgos diplomáticos con el mundo árabe y en contextos multilatinos.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.