El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió en las últimas horas que teme ser arrestado antes del 7 de agosto, fecha en que termina el gobierno del presidente Gustavo Petro, como consecuencia de las decisiones que adoptó durante su paso por esa cartera. Sus declaraciones fueron recogidas en un video que circula en redes sociales.

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Jaramillo aseguró haber sido el único funcionario del gabinete que fue llevado prácticamente a un juicio ante la Corte. “Es el único ministro a que lo llevaron casi a juicio. Me hicieron un juicio en la corte para defenderme y tener que explicar claramente todos, cada una de las cosas”, afirmó el saliente funcionario, que describió el proceso como un señalamiento directo a su gestión.

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El ministro explicó que una de las decisiones que desató el escrutinio judicial fue el aumento del 4,5 % en la transferencia de recursos a las EPS, lo que representó 4,5 billones de pesos destinados al pago de los equipos básicos de salud. Sin embargo, la Corte frenó esa medida.

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“¿Sabe qué hizo la Corte? Dijo no, usted no puede pedir los años que paguen. Me tocó conseguir con el presidente más recursos para poder pagar los equipos básicos adicionales de la salud”, afirmó.

A pesar de la presión jurídica acumulada, Jaramillo expresó cierto alivio al señalar que, al no ser ya ministro, considera menos probable una detención inmediata. “Creo que aquí a juego ya no me van a arrestar ni multar porque ya no soy ministro”, indicó, aunque dejó abierta la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en los días que restan antes del cambio de administración.

El funcionario también lanzó una advertencia velada hacia quienes asuman cargos en el próximo gobierno, sugiriendo que serán tratados de manera distinta por los organismos de control. “Ahora vamos a ver cómo tratan a los que van a llegar. Seguramente muy diferente”, sentenció.

¿Por qué la Corte intervino en las decisiones del ministro de Salud Jaramillo?

La Corte cuestionó la facultad del ministro para exigir a las EPS el pago de vigencias anteriores con los recursos adicionales girados. Esa restricción obligó a Jaramillo a buscar partidas presupuestales complementarias junto con el presidente Petro para cubrir los equipos básicos de atención en salud.

¿Qué podría ocurrir con los exministros del gobierno Petro tras el 7 de agosto?

Con el fin del mandato, los exfuncionarios pierden el fuero que acompaña al cargo, lo que modifica las instancias competentes para investigarlos o juzgarlos. Organizaciones de seguimiento al poder público han señalado que ese tránsito suele reactivar o acelerar procesos que estaban represados durante la administración.

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