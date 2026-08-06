La Procuraduría General de la Nación anunció que remitirá a las autoridades competentes los hallazgos obtenidos tras las labores de vigilancia preventiva y control realizadas a Nueva EPS, Mutual Ser, Emssanar y Proteger EPS (antes Cajacopi), con el propósito de que se investiguen posibles responsabilidades disciplinarias de servidores públicos y particulares vinculados a la prestación del servicio de salud.

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El organismo concluyó que estas entidades presentan graves barreras para el acceso a la atención médica y un deterioro financiero que compromete su sostenibilidad.

Entre las principales irregularidades identificadas se encuentran el incremento de peticiones, quejas y reclamos, demoras en la asignación de citas con especialistas, dificultades para autorizar procedimientos y tecnologías en salud, así como retrasos en la entrega de medicamentos, factores que han disparado las acciones de tutela interpuestas por los usuarios.

El caso más preocupante es el de Nueva EPS, que registra pasivos superiores a $22 billones y pérdidas acumuladas por más de $11 billones.

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Además, sus estados financieros no cuentan con un dictamen favorable de la revisoría fiscal y ha tenido cinco interventores en apenas dos años. Solo en el primer trimestre de 2026 acumuló 40.668 tutelas.

La Procuraduría también advirtió posibles omisiones del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional de Salud por presuntas fallas en la administración, vigilancia y control del sistema.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.