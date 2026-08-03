Ana María Vesga, ministra de Salud designada, fue tajante y señaló que rescatar a la Nueva EPS será clave para que el deteriorado sistema en el país tenga una mejoría.

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“Es, quizás, el mayor problema que tiene el sistema de salud en Colombia. La estabilización del sistema pasa por estabilizar a Nueva EPS. Son más de 11 millones de colombianos los que están afiliados a esta entidad. En muchos municipios, la única EPS disponible es Nueva EPS”, detalló en Blu Radio.

Asimismo, resaltó que el mayor error del Gobierno de Petro fue querer meter a la brava a más personas en esa EPS que ya estaba pasando un mal momento financiero.

“El fracaso de Nueva EPS sería gravísimo para el sistema de salud. Pero también es cierto que el gobierno saliente pretendió trasladarle seis millones de nuevos usuarios. Es una entidad que se deformó y que presentó en 2024 unos estados financieros críticos. No sabemos qué pasó en 2025 y 2026. Lo primero es conocer esas cifras. Tenemos que llegar con la intervención para ver la realidad financiera. El Estado es el mayor accionista. Tenemos que sentar a los accionistas y analizar, desde el punto de vista financiero, cuáles son las medidas de salvamento que se deben adoptar”, añadió.

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Por último, aclaró que la solución sería pasar gente de la Nueva EPS a otras entidades de salud para aliviar el momento actual y no al contrario como intentó hacerlo Petro.

“Es una entidad que hay que empezar a aliviar porque, con 11 millones de colombianos afiliados, es imposible que preste un buen servicio. Es probable que debamos reducir el número de afiliados para que pueda operar con mayor facilidad. Probablemente, habrá que trasladar personas a otras EPS”, sentenció.

Por qué hay crisis de salud en Colombia

La crisis del sistema de salud en Colombia es el resultado de una combinación de problemas financieros, administrativos y de gestión que se han profundizado en los últimos años. Uno de los principales factores es la creciente deuda entre las EPS, las IPS, hospitales, clínicas y proveedores de medicamentos, lo que ha generado retrasos en los pagos y afectado la atención a millones de pacientes.

A esto se suma el aumento en los costos de los servicios médicos, los medicamentos y las nuevas tecnologías, mientras los recursos que reciben las EPS no han crecido al mismo ritmo.

Otro elemento clave ha sido la intervención de varias EPS por parte del Gobierno, entre ellas Nueva EPS, Sanitas, Famisanar y otras, lo que ha generado incertidumbre sobre su capacidad para garantizar la prestación de los servicios.

Además, la demora en el giro de recursos y las diferencias entre el Gobierno y los actores del sistema han agravado la falta de liquidez.

Los pacientes también enfrentan dificultades para acceder a citas con especialistas, cirugías, tratamientos y entrega oportuna de medicamentos, especialmente en regiones apartadas. La insuficiencia de personal de salud y la saturación de hospitales incrementan los tiempos de espera.

En conjunto, estos problemas han debilitado la sostenibilidad del sistema, afectando tanto la calidad como la oportunidad en la atención de millones de colombianos y convirtiendo la salud en uno de los principales desafíos del país.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.