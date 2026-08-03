Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La noche del domingo 2 de agosto quedó marcada por un nuevo episodio de violencia en el departamento del Huila, cuando la estación de Policía de Íquira fue atacada con explosivos. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el atentado fue perpetrado por individuos cuya identidad aún no ha sido determinada. Como consecuencia directa de este ataque, dos uniformados resultaron afectados por la onda explosiva, aunque ninguno de ellos sufrió heridas de gravedad, únicamente aturdimiento. Lamentablemente, un canino que se encontraba en las instalaciones perdió la vida. Por otro lado, la infraestructura de la estación policial solo presentó daños leves, según informó la institución encargada.



Tras el suceso, la respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Se desplegó un denominado “Plan Defensa” que busca garantizar la seguridad en Íquira y sus alrededores, mientras las fuerzas de Policía Judicial, inteligencia y comandos especiales trabajan en la zona en la búsqueda de los responsables para proceder a su judicialización. Hasta la fecha, no existe claridad sobre el grupo que ejecutó el atentado. Sin embargo, información preliminar de las autoridades apunta a la presencia en ese sector de al menos dos estructuras del Estado Mayor Central, conocido por sus siglas EMC, una de las principales disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) comandada actualmente por “Iván Mordisco”.



En concreto, los frentes Hernando González Acosta e Ismael Ruiz, que pertenecen a esta estructura ilegal y tienen injerencia en el Huila, han sido identificados previamente como responsables de otros ataques violentos en el departamento, entre ellos el registrado el 17 de abril de 2025 en La Plata. Ese atentado dejó un saldo trágico de dos muertos y treinta heridos, de acuerdo con las autoridades.



La ola de violencia no se limitó a Huila. De manera casi simultánea, el Ministerio de Defensa confirmó la muerte de Jhon Maicol López Colorado, teniente del Ejército, en el departamento del Cauca. El oficial falleció tras un combate con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el municipio de Mercaderes. Estos hechos reflejan la compleja situación de orden público y seguridad que viven varias regiones del país y la permanente labor de las autoridades por contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales.

Sigue a PULZO en Discover

¿Qué grupos armados tienen presencia en el departamento del Huila, según las autoridades?

De acuerdo con los reportes oficiales, en el departamento del Huila operan al menos dos estructuras del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc comandada por “Iván Mordisco”. Los frentes Hernando González Acosta e Ismael Ruiz, pertenecientes a este grupo, han sido señalados por su participación en varios atentados violentos recientes en la región.

¿Cuál fue el resultado del ataque a la estación de Policía de Íquira, Huila?

El atentado contra la estación de Policía de Íquira dejó como saldo dos uniformados afectados por el aturdimiento tras la detonación y la muerte de un canino que se encontraba en el lugar. No se presentaron heridos de gravedad ni daños materiales significativos en la infraestructura de la estación, según informaron las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.