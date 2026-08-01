Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La lucha contra la minería ilegal recibió un nuevo golpe en Chaparral, sur del Tolima, luego de que tropas del Ejército Nacional desembarcaran en la vereda Amoyá y desmantelaran una unidad clandestina presuntamente operada por el frente Ismael Ruiz, grupo disidente de las Farc asociado a alias 'Iván Mordisco'. El operativo, encabezado por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 17 General Domingo Caicedo y adscrito a la Sexta Brigada, se desarrolló tras un trabajo de inteligencia que permitió confirmar la extracción de oro sin los permisos requeridos por la legislación vigente.

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Durante la intervención, los militares desarticularon el punto ilegal y dejaron fuera de funcionamiento maquinaria con un valor estimado que supera los $470 millones. Entre los mecanismos destruidos se incluyeron una retroexcavadora, una draga, un motor tipo ACPM, combustible y otros equipos usados para la explotación minera. Todos estos elementos, fundamentales para la actividad minera, pasaron a custodia de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, entidad que seguirá con las investigaciones para determinar responsables y consecuencias jurídicas.

Según reportó el Ejército Nacional, esta operación tuvo un impacto directo en las finanzas del grupo armado ilegal. Se estima que la unidad destruida generaba cerca de 3.000 gramos de oro mensuales, una cantidad que, en el mercado formal, equivale a más de $1.000 millones. Sin embargo, en manos de la estructura criminal, el lucro ascendía a cerca de $1.600 millones cada mes. Esto evidencia cómo la explotación ilegal de recursos naturales representa una de las principales fuentes de financiamiento para estos actores ilegales, además de los daños ambientales que deja a su paso.

Para el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada, la importancia del operativo va más allá del golpe económico. "Al llegar al lugar, las tropas constataron que en el sitio se adelantaban labores de extracción de minerales sin ningún tipo de permiso o autorización legal. Como resultado, la unidad de producción fue inhabilitada", afirmó el oficial, quien también subrayó el papel preventivo de la acción para el entorno natural. Pérez destacó que se evitó una degradación aún mayor de la capa vegetal, una remoción indiscriminada del subsuelo y el riesgo de contaminación de fuentes hídricas, amenazas latentes en zonas afectadas por el extractivismo ilegal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impactos ambientales tiene la minería ilegal en Chaparral?

El operativo realizado por el Ejército Nacional en Chaparral evitó, según el coronel Arnold Pérez, la degradación de la capa vegetal, la remoción descontrolada del subsuelo y la posible contaminación de fuentes hídricas. Estas consecuencias ambientales suelen ser irreparables y afectan tanto a los ecosistemas locales como a las comunidades que dependen de los recursos naturales de la región.

¿A cuánto ascienden las ganancias generadas por la minería ilegal en el sur del Tolima?

De acuerdo con información del Ejército Nacional, la unidad de minería ilegal desmantelada en la vereda Amoyá producía cerca de 3.000 gramos de oro al mes. Esto representaba ganancias que superaban los $1.000 millones en el mercado formal y, para la estructura armada ilegal, alrededor de $1.600 millones mensuales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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