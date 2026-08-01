Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La posibilidad de imponer un pico y placa, es decir, una restricción horaria de circulación de vehículos según el último dígito de la placa, en el Cañón del Combeima fue descartada, al menos por ahora. En las últimas semanas, algunos medios de comunicación del Tolima habían difundido versiones acerca de una posible restricción para mitigar los crecientes problemas de tráfico en este importante corredor turístico. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad de Ibagué fue enfática en señalar que no existe ningún proyecto formal ni propuesta en curso sobre una medida de este tipo. De acuerdo con declaraciones oficiales recogidas en el mismo reporte, la prioridad del Gobierno Municipal está centrada en la elaboración de un plan integral que permita mejorar la movilidad y proteger la economía local.

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Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, indicó de manera clara que "hasta el momento a la Secretaría de Movilidad no ha llegado ninguna iniciativa al respecto". La administración local no ha adelantado estudios ni trámites para un pico y placa en esta zona turística, pese a los rumores que circulan en la opinión pública. Según Martínez, se han escuchado inquietudes y discusiones sobre el tema en medios, pero este asunto no es parte de la agenda oficial de trabajo.

En vez de restringir la circulación vehicular, la Secretaría trabaja activamente en la estructuración de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) focalizado en el Cañón del Combeima. En una reunión reciente, celebrada hace aproximadamente un mes con habitantes y comerciantes, se recolectaron opiniones y necesidades puntuales. El objetivo de este proceso es lograr una estrategia eficiente para reducir los problemas de tráfico especialmente los fines de semana, momento en que la afluencia de turistas es mayor. Martínez aclaró que este documento aún no se finaliza, y una vez concluido será socializado con la comunidad antes de cualquier implementación.

El Gobierno local subraya la relevancia de considerar el impacto económico, ya que el Cañón del Combeima es uno de los motores turísticos de Ibagué. Según Martínez, "lo que menos queremos es adoptar una medida que pueda afectar a la ciudadanía y la economía de las familias que dependen de este sector". Por ello, se mantiene firme la decisión de no considerar el pico y placa como alternativa.

La principal responsable de los trancones, añadió Martínez, no es la cantidad de carros, sino los problemas de parqueo irregular y el incumplimiento de normas de estacionamiento, especialmente en zonas críticas como el corregimiento de Villa Restrepo. Los visitantes optan por dejar los autos en sitios prohibidos o que obstruyen a los buses del transporte público, pese a la existencia de parqueaderos autorizados. Actualmente, unos seis agentes de tránsito patrullan cada fin de semana la zona para vigilar el cumplimiento de las normas y evitar bloqueos, según información entregada por la Secretaría de Movilidad.

¿Está previsto un pico y placa en el Cañón del Combeima de Ibagué?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Movilidad de Ibagué, no existe ninguna propuesta ni trámite en estudio para implementar un pico y placa en el Cañón del Combeima. El enfoque de las autoridades está puesto en un plan para mejorar la circulación sin restringir el ingreso de vehículos ni impactar negativamente en la economía local.

¿Cuáles son las causas principales de los trancones en el Cañón del Combeima?

La Secretaría de Movilidad identificó que el origen de las congestiones no radica en el volumen de vehículos, sino en el mal estacionamiento de los visitantes. Muchos conductores no utilizan los parqueaderos disponibles y dejan sus carros en lugares prohibidos, incluso obstruyendo rutas de transporte público, lo que agrava la movilidad cada fin de semana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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