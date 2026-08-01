La primera dama, Verónica Alcocer, vuelve a quedar en el centro de la controversia tras la publicación de una serie de audios revelados por la revista Semana, en los que su exasesora y antigua persona de confianza, Eva Ferrer Galcerán, lanza graves acusaciones sobre el círculo más cercano de la esposa del presidente Gustavo Petro.

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Ferrer, estratega española que fue una de las arquitectas de la imagen pública de Alcocer durante la campaña presidencial de 2022 y posteriormente consejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación, aseguró que alrededor de la primera dama existiría una estructura que calificó con una frase que ha generado enorme polémica: “Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales”.

Tras la posesión presidencial, Ferrer fue nacionalizada colombiana y ocupó dos consejerías dentro del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Sin embargo, la relación entre ambas terminó rompiéndose y la española salió del Gobierno en medio de fuertes diferencias.

Ahora, los audios conocidos muestran que esa ruptura terminó convirtiéndose en un duro enfrentamiento.

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Uno de los apartes más delicados de las grabaciones hace referencia a supuestos testaferros.

Según Ferrer, “Verónica tiene de testaferros a varios primos”, afirmación que acompaña con otra denuncia sobre presuntas intimidaciones. “El que me amenazó a mí es el testaferro del primo”, afirmó la exfuncionaria, antes de insistir en que alrededor de la primera dama operaría una estructura organizada.

Y es que la familia de la primera dama no ha sido ajena a las investigaciones en los últimos cuatro años. Por ejemplo, los hermanos de Verónica Alcocer han sido mencionados en reportes periodísticos sobre posibles relaciones económicas con entidades estatales. En 2025-2026 surgieron publicaciones sobre correos internos del Banco Agrario que mencionaban gestiones financieras y solicitudes de crédito relacionadas con empresas vinculadas a integrantes de la familia Alcocer. La entidad respondió que varios créditos no fueron aprobados porque no cumplieron requisitos y negó que hubiera beneficios indebidos derivados del traslado de una oficina al edificio donde existirían propiedades familiares.

En sus declaraciones, Eva Ferrer señaló que la primera dama también controla el Banco Agrario y la Dian.

Las grabaciones también incluyen referencias al empresario catalán Manel Grau y a un ciudadano italiano, de quien Ferrer asegura conocer el supuesto papel que tendría dentro de ese círculo cercano.

(Vea también: “Le dieron 2 millones de euros”: grabaciones ponen bajo lupa a Verónica Alcocér en Gobierno Petro)

El dinero que rodea a Verónica Alcocer

La exasesora no solo lanzó acusaciones sobre personas cercanas a Alcocer.

En los audios asegura que durante la campaña presidencial a la hoy primera dama “le dieron dos millones de euros”, dinero que, según ella, fue entregado por Manel Grau. Además, sostuvo que el estilo de vida de Alcocer tendría un costo cercano a los 50.000 euros mensuales.

A esas afirmaciones sumó otra frase que ha generado múltiples reacciones: “Le gusta viajar, le gusta tocar dinero, le gusta tener una cohorte alrededor que le hagan la ola”.

Las revelaciones también incluyen señalamientos sobre presuntos recursos almacenados en cajas y bolsas de dinero, así como la desaparición de cerca de 1.000 millones de pesos que, según Ferrer, habrían salido de una consejería presidencial.

La española incluso aseguró que parte de esos recursos se habrían utilizado para financiar publicidad, operaciones digitales y las llamadas “bodegas” en redes sociales, además de mencionar supuestos cobros por nombramientos y contratos.

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