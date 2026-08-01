Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La emergencia vial en el sector de Calle Larga, que conecta el centro con el occidente de Colombia, cumple ya siete días sin una solución estructural a la vista. Los pobladores de Cajamarca, municipio afectado directamente por el bloqueo, han expresado crecientes preocupaciones ante la falta de avances significativos. A pesar de la presencia de medidas provisionales para reducir el riesgo, la intervención técnica para estabilizar el terreno y restaurar el corredor principal aún no inicia. De acuerdo con las autoridades locales, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Gobierno Nacional han respondido con acciones que resultan insuficientes frente a la gravedad de la emergencia.

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Camilo Valencia, alcalde de Cajamarca, denunció el lento avance de los trabajos y la ausencia de soluciones de fondo. El mandatario manifestó su inconformidad al señalar que, tras varios días, “lo que más indigna es que pareciera que la solución fueran unos plásticos amarrados a la montaña, mientras la verdadera intervención sigue sin aparecer”. Según el reporte municipal, los transportadores y pasajeros que utilizan esta vía están sufriendo los estragos de las restricciones en la movilidad. Se registran largas filas y notables retrasos, con riesgos evidentes para la carga, especialmente productos perecederos. Además, los campesinos locales ven amenazada la salida oportuna de sus cosechas hacia los mercados, mientras que comerciantes reportan una disminución en las ventas por las dificultades para transportar mercancías.

La problemática, según reiteran las autoridades de Cajamarca, ha dejado de ser un asunto solo local. El corredor donde se presentó el deslizamiento se considera uno de los principales ejes para el transporte de carga entre el centro y el suroccidente del país. A diario, por esta vía se movilizan alimentos, insumos y otras mercancías con destino a distintos departamentos. Por eso, el alcalde alertó que la prolongación de la emergencia tendrá impactos económicos que pueden sentirse en todo el país: “Esto ya no es un problema solo de Cajamarca. Si esta emergencia continúa, prepárense porque todo se va a poner más caro. Por este corredor se mueve buena parte de los alimentos que abastecen a Colombia”, advirtió.

Mientras tanto, la administración municipal insiste en el llamado para que el Gobierno Nacional y el Invías agilicen una intervención estructural y definan una respuesta que resuelva la emergencia de forma definitiva. De acuerdo con las declaraciones locales, si no se avanza en una intervención técnica, persistirá el riesgo y la incertidumbre para miles de viajeros y empresarios que dependen de este corredor estratégico. Por ahora, la esperanza de Cajamarca y de quienes recorren la vía está puesta en que pronto inicien las obras que permitan recuperar la normalidad.

¿Cuáles son las principales afectaciones por la emergencia en la vía de Cajamarca?

Las principales consecuencias incluyen largas filas, retrasos en el transporte y riesgo de pérdida de productos perecederos. Además, campesinos y comerciantes han reportado dificultades para llevar sus cosechas y mercancías hacia los mercados, lo que ha provocado disminución en las ventas, de acuerdo con la información entregada por la administración municipal y los testimonios recogidos en la zona.

¿Por qué la emergencia en Calle Larga se considera un problema nacional y no solo local?

La emergencia se ha catalogado como un problema nacional porque la vía afectada es uno de los principales corredores para el transporte de carga entre el centro y el suroccidente colombiano. Según autoridades locales, por este corredor circulan alimentos y mercancías vitales para abastecer al país, y su bloqueo puede encarecer productos y provocar desabastecimiento en diferentes regiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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