Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Humberto Tobón, economista y gerente saliente de la Región Administrativa y de Planeación del Eje Cafetero y Tolima (RAP), analizó los retos y logros de este esquema asociativo, que agrupa cuatro departamentos y 100 municipios, tras seis años de gestión.

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Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991, Colombia se orientó hacia la descentralización institucional, poniendo fin a los Consejos Regionales de Planificación Económica y Social (Corpes) y dando paso, a través de la Ley 188 de 1995 y normativas posteriores, a las Regiones Administrativas y de Planeación (RAP). Mientras Risaralda era parte de Corpes de Occidente junto a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Nariño, Quindío y Valle del Cauca, la idea de crear RAP surgió para articular la planeación supradepartamental, aunque esa visión se concretó dos décadas después, con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Así, en 2018, Caldas, Quindío y Risaralda formaron la RAP del Eje Cafetero, a la que se sumó Tolima en 2020.

Humberto Tobón considera que, aunque las RAP heredaron el objetivo de planear el desarrollo regional de los desaparecidos Corpes, existen diferencias sustanciales. Según explicó a El Diario, los Corpes contaban con apoyo técnico y presupuestal del gobierno nacional, a través del Departamento de Planeación, mientras que las RAP actuales operan solo con el respaldo de las gobernaciones y sin recursos de la administración central. A pesar de que existen actualmente nueve RAP en el país con múltiples responsabilidades legales, Tobón señala que cuentan con presupuestos limitados y carecen de respaldo efectivo del Gobierno nacional.

No obstante, resalta que en el caso del Eje Cafetero y Tolima, la RAP ha identificado ejes de trabajo comunes, como la protección de fuentes hídricas en el Parque Nacional Natural Los Nevados, la integración geográfica, la dependencia del café y la base cultural compartida. Entre los proyectos más relevantes gestionados en la región están los planes regionales de innovación a 2035 y logística a 2040, los cuales buscan fortalecer nodos como la logística, el turismo, la agroindustria y la ciencia y tecnología. El Plan Regional Logístico, que involucró al Ministerio del Transporte, la CAF, gremios y universidades, plantea ejecutar 32 proyectos supradepartamentales por cerca de 22 billones de pesos en inversión.

Tobón destaca la conformación de un equipo técnico que desarrolló un sistema de información con 70 millones de datos procesados y una plataforma para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, mencionó la importancia de los planes sobre cambio climático y cultura, que esperan aprobación, y advirtió sobre los riesgos en abastecimiento de agua a 50 años, según el informe de Seguridad Hídrica de la RAP.

Finalizada su gestión, Humberto Tobón fue sucedido por Óscar Alexis Sanabria Chica como nuevo gerente de la RAP del Eje Cafetero y Tolima.

¿Cuáles han sido los principales logros de la RAP del Eje Cafetero y Tolima según Humberto Tobón?

De acuerdo con Humberto Tobón, entre los logros de la RAP destacan la planificación para proyectos regionales a largo plazo en innovación y logística, la conformación de un equipo técnico especializado y la creación de un sistema de información robusto que permite el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También mencionó la identificación de proyectos estratégicos que buscan aumentar la competitividad y la formación de profesionales para áreas clave como comercio exterior.

¿Por qué las Regiones Administrativas y de Planeación (RAP) no han recibido suficiente apoyo del gobierno nacional?

Según lo expresado por Humberto Tobón, desde la creación de las RAP, la administración central ha prestado poco respaldo técnico y presupuestal. A pesar de su relevancia y funciones definidas en la ley, las RAP han tenido que operar con recursos mínimos proporcionados por las gobernaciones, debido a una visión limitada desde el Gobierno nacional que evita transferir autonomía y recursos necesarios para el desarrollo territorial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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