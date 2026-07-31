La posesión presidencial del próximo 7 de agosto en Cali activará uno de los mayores y más complejos despliegues de seguridad previstos para un acto de Estado en los últimos años. Con el fin de garantizar la protección del presidente electo Abelardo De La Espriella, de las delegaciones internacionales y de los asistentes, la planeación oficial contempla un esquema integral que operará de manera continua antes, durante y después de la ceremonia.

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El dispositivo de seguridad estará conformado por un total de 11.100 integrantes de la Fuerza Pública, divididos estratégicamente para cubrir los puntos más sensibles de la capital del Valle del Cauca y sus alrededores. Las Fuerzas Militares aportan 6.000 efectivos, que representan el 54 por ciento del total, concentrando sus capacidades en las rutas de acceso a Cali, la protección de infraestructura crítica, el control del espacio aéreo y el despliegue logístico.

Por su parte, la Policía Nacional participa con 5.100 uniformados, equivalentes al 46 por ciento restante, encargados de la seguridad en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, los principales corredores viales, los hoteles de las delegaciones y los escenarios oficiales. Asimismo, la Armada de Colombia reforzará de manera simultánea la vigilancia en Buenaventura y el litoral Pacífico.

Además, la Fuerza Aeroespacial Colombiana dispondrá de más de 15 aeronaves, entre helicópteros, aviones, vehículos aéreos no tripulados y sistemas avanzados antidrón para el monitoreo permanente del espacio aéreo. Toda la operación estará coordinada desde un Puesto de Mando Unificado Regional que operará las 24 horas del día.

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El esquema de movilidad y apoyo terrestre contará con un parque automotor especializado compuesto por 18 camiones y 16 camionetas de tropa, 20 camionetas blindadas para el traslado de dignatarios, 30 motocicletas de escolta y reacción rápida, 8 vehículos blindados y 15 puestos de control fijos distribuidos en corredores estratégicos de movilidad.

La programación oficial dada a conocer contempla tres momentos cruciales para el inicio del nuevo mandato. La posesión presidencial se llevará a cabo el 7 de agosto a partir de las 3:00 p. m. en el auditorio Arena de la Universidad Santiago de Cali, escenario con capacidad para más de 2.200 asistentes.

Dos horas después de la investidura, el nuevo jefe de Estado cumplirá con el tradicional acto de reconocimiento por parte de los comandantes y unidades de las Fuerzas Militares. Finalmente, el viernes 8 de agosto, desde las 8:00 a. m., se instalará formalmente un Consejo de Seguridad con el alto mando militar y las autoridades civiles para trazar las primeras directrices en materia de orden público de la administración entrante.

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