Por: El Espectador

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En la antesala de la elección del nuevo contralor o contralora General de la Nación, el panorama político nacional se encuentra especialmente agitado. Este proceso, uno de los más relevantes para la vigilancia y control de los recursos públicos, está por definirse el próximo 12 de agosto, cuando ambas cámaras del Congreso deberán designar a la persona que asumirá este rol por el periodo 2026-2030. La importancia del cargo radica en su función de liderar el organismo encargado de la fiscalización y supervisión del gasto público, lo que lo convierte en uno de los puestos más estratégicos en la estructura del Estado colombiano.

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La administración entrante de Abelardo de la Espriella, a través de su ministro designado del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, ha manifestado su intención de mantener la autonomía del proceso. Lara fue enfático al solicitar a los partidos de gobierno que se abstuvieran de realizar acuerdos con el movimiento Pacto Histórico, y que prime el consenso basado únicamente en los intereses superiores de Colombia, dejando claro que "el gobierno entrante no busca un contralor de bolsillo" ni acuerdos bajo la mesa. Este pronunciamiento fue expuesto públicamente por Lara, insistiendo en que el nuevo contralor debe ser una figura anticorrupción.

Por otro lado, la posición del Congreso se hizo escuchar a través del presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien destacó que "los 10 candidatos, producto de un concurso, cuentan con la experiencia y las capacidades para ejercer el cargo", reafirmando la transparencia del proceso y la importancia de que quien sea elegido se adhiera plenamente a la Constitución y la ley.

Sumada a esta discusión política, el Consejo de Estado rechazó una solicitud de suspensión provisional contra la convocatoria pública para elegir al nuevo contralor. Esto garantiza que la elección siga conforme a lo planeado, a pesar de las demandas presentadas. En cuanto a los candidatos, Carlos Mario Zuluaga, actual vicecontralor, lidera en puntaje tras el examen de conocimientos, mientras que Andrés Castro, personero de Bogotá, cuenta con respaldo del contralor vigente. También se mencionan opciones como Jorge Eliécer Laverde y, en menor medida, Ana Elena Monsalvo, aunque su candidatura no ha ganado gran respaldo en las bancadas parlamentarias.

La sesión definitiva está citada para el 12 de agosto al mediodía. Ese día, el Congreso elegirá a quien tendrá la responsabilidad de investigar y sancionar a quienes administran recursos públicos en el país, enfrentando grandes expectativas sobre la transparencia y el enfoque anticorrupción de dicho funcionario.

¿Cómo será el procedimiento para la elección del nuevo contralor general de la Nación?

De acuerdo con lo expuesto por las fuentes oficiales del Congreso y del gobierno entrante, la elección se realizará mediante votación en sesión conjunta de ambas cámaras el 12 de agosto. Los diez candidatos participaron en audiencia pública tras superar un concurso que evalúa experiencia y capacidades, siendo un proceso calificado de abierto y transparente.

¿Quiénes son los candidatos con más posibilidades para asumir el cargo de contralor general?

Entre los aspirantes, Carlos Mario Zuluaga, actual vicecontralor, figura como favorito luego de lograr el mejor puntaje en el examen de conocimientos, y Andrés Castro cuenta con el respaldo del actual contralor. Otros nombres que suenan son Jorge Eliécer Laverde y, con menor apoyo, Ana Elena Monsalvo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.