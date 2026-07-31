Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Ibagué se prepara para la puesta en marcha de una nueva estrategia de seguridad diseñada con el objetivo de reforzar el control en los principales accesos a la ciudad y frenar la entrada de estructuras criminales. Esta iniciativa, que lleva el nombre de "Blindaje Ibagué", fue anunciada por el secretario de Gobierno, general (r) John Jairo Rojas, quien aseguró que la estrategia será oficialmente presentada la próxima semana. El plan busca reunir el trabajo de diferentes instituciones para fortalecer la presencia de las autoridades y así aumentar la capacidad de reacción frente a las acciones delincuenciales.

Sigue a PULZO en Discover

Según las declaraciones de Rojas, uno de los pilares centrales de "Blindaje Ibagué" consiste en incrementar los controles en las afueras de la capital del Tolima. Esta decisión está sustentada en información de inteligencia que indica el interés de organizaciones criminales externas en expandir sus actividades hacia el territorio ibaguereño. El secretario enfatizó: “Lo primero que hay que hacer es blindar Ibagué. Es cerrar esos corredores y, al hacerlo, también vamos a fortalecer la inteligencia para seguir dando golpes contra quienes delinquen”.

Como parte de las primeras acciones del plan, el secretario informó que a partir de este fin de semana comenzarán operativos conjuntos liderados por la Policía Nacional, el Ejército de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Las labores incluirán sobrevuelos de helicópteros y la utilización de drones para apoyar los controles desde el aire. En tierra, los operativos seguirán su camino con el respaldo del Ejército y la Policía. Rojas explicó: “Desde este fin de semana empezamos a trabajar articuladamente con la Fuerza Aeroespacial, con helicópteros, operaciones desde tierra y el apoyo del Ejército y la Policía. Vamos a demostrar que somos más que estos bandidos”.

La estrategia no se limitará únicamente a operativos policiales, pues el secretario resaltó que el plan involucra a todas las dependencias institucionales. De su propio testimonio: “Es una gran sombrilla donde todas las instituciones vamos a aportar a la seguridad. Ya estamos trabajando de manera articulada y eso se está reflejando en el terreno”.

Durante su pronunciamiento, Rojas también confirmó que Ibagué será incluida dentro de las ciudades que recibirán los Bloques de Seguridad Urbana, una política promovida por el presidente electo Abelardo de la Espriella en su reciente visita a la ciudad. Si bien no se han entregado detalles exactos sobre el funcionamiento o cronograma, el funcionario aseguró que Ibagué será una de las primeras en implementar este modelo, complementando así el esfuerzo trazado por “Blindaje Ibagué”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia ‘Blindaje Ibagué’ para reforzar la seguridad?

La estrategia “Blindaje Ibagué” es una iniciativa articulada por el Gobierno local que busca fortalecer la seguridad de la ciudad mediante un esfuerzo conjunto entre la Policía, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Su meta principal es controlar los accesos de Ibagué, impedir la entrada de grupos delincuenciales, mejorar la vigilancia con drones y helicópteros, y coordinar la acción de diferentes instituciones respaldando tanto la prevención como la reacción frente al delito.

¿Qué son los Bloques de Seguridad Urbana y cómo funcionarán en Ibagué?

Los Bloques de Seguridad Urbana son una propuesta impulsada por el presidente electo Abelardo de la Espriella que pretende aumentar las capacidades operativas y los recursos para fortalecer la seguridad en ciudades seleccionadas, como Ibagué. Aunque no se han revelado los detalles del funcionamiento ni fechas exactas de implementación, esta medida busca complementar el blindaje de la ciudad ampliando las acciones de seguridad y respaldo institucional.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.