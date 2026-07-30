Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Policía Nacional de Colombia confirmó el 30 de julio el secuestro del patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido, ocurrido en una zona rural del departamento de Nariño. Según el reporte oficial, el hecho habría sido cometido por integrantes de un grupo armado ilegal, que interceptaron un vehículo de transporte público. El uniformado se desplazaba hacia el municipio de Policarpa, tras asistir a una cita médica en Pasto. Un grupo de hombres armados obligó a descender a todos los pasajeros del vehículo; al identificar a Pístala Garrido, lo retuvieron y se lo llevaron, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Sigue a PULZO en Discover

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, calificó el secuestro como un “acto criminal que constituye una grave violación de los derechos humanos y una afrenta contra quienes dedican su vida a proteger a los colombianos”. Además, exigió su liberación inmediata y sana, e hizo un llamado directo a los captores para que respeten la vida y la integridad del patrullero.

Tras conocerse los hechos, la Policía Nacional activó un operativo conjunto junto al Gaula —grupo especializado en lucha contra el secuestro y la extorsión—, unidades de inteligencia, investigación criminal y demás autoridades. Estas acciones, detalladas en el reporte oficial, se orientan a ubicar al uniformado, garantizar su seguridad y esclarecer los pormenores del secuestro. La institución señaló que mantiene desplegadas todas sus capacidades humanas, operativas e investigativas con el objetivo de lograr la liberación y llevar ante la justicia a los responsable.

Si bien las autoridades hasta el momento no han atribuido el hecho de manera directa a alguna organización, en el departamento de Nariño existen múltiples estructuras ilegales que se disputan el control territorial, en especial corredores estratégicos para actividades como el narcotráfico. Entre los grupos armados reconocidos en la región figuran el Ejército de Liberación Nacional (Eln), varias disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), como el Frente Franco Benavides y la Estructura Urías Rondón, así como las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN). Además, operan redes del crimen organizado que mantienen alianzas trasnacionales, entre ellas el Cartel de Sinaloa y Los Choneros, de Ecuador.

Este panorama de actores refleja la complejidad de la seguridad en la región y la dificultad de ubicar plenamente a los responsables de hechos como el secuestro de Pístala Garrido, cuya pronta liberación sigue siendo exigida por la institución policial y la sociedad en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué grupos armados operan en Nariño y cómo influyen en la seguridad?

En el departamento de Nariño operan distintos grupos armados ilegales y organizaciones criminales, tales como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), disidencias de las antiguas Farc —como el Frente Franco Benavides y la Estructura Urías Rondón—, las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), así como redes de crimen trasnacional aliadas con el Cartel de Sinaloa y Los Choneros, de Ecuador. La disputa por corredores estratégicos para el narcotráfico y otras economías ilícitas ha provocado constantes episodios de violencia que afectan tanto a la población civil como a las autoridades.

¿Cómo fue secuestrado el patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido en Nariño?

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional, el patrullero Álvaro Jair Pístala Garrido fue secuestrado en una zona rural de Nariño cuando se movilizaba en transporte público desde Pasto hacia Policarpa. Un grupo de hombres armados interceptó el vehículo y obligó a descender a los pasajeros. Tras identificar al patrullero, lo retuvieron y se lo llevaron con rumbo desconocido. Las autoridades desplegaron inmediatamente operativos para su localización y liberación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.