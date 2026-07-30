El periodista y productor Rafael Poveda, recordado por dirigir el programa ‘Testigo Directo’, fue señalado públicamente por la abogada y expresentadora Sofía Vela Mejía , quien aseguró que fue víctima de un presunto abuso sexual cuando tenía 29 años.

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La denuncia se conoció este jueves 30 de julio en el marco del movimiento #YoTeCreoColega, que en los últimos meses ha recopilado testimonios sobre presuntos casos de violencia y acoso en los medios de comunicación colombianos.

Según el relato divulgado por Brava News y replicado por varios medios, Vela afirmó que los hechos ocurrieron después de asistir a un curso de presentación organizado por una productora vinculada a Poveda. De acuerdo con su testimonio, el periodista la felicitó por su desempeño y luego la invitó a continuar la conversación en un café, donde, según denunció, se presentó el presunto abuso.

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En el video difundido por la iniciativa #Yotecreocolega, la expresentadora explicó que decidió hacer pública su historia varios años después de lo ocurrido y sostuvo que buscó compartir su experiencia para respaldar a otras mujeres que aseguran haber vivido situaciones similares en entornos laborales.

“Yo soy Sofía Vela Mejía y fui víctima de abuso sexual de Rafael Poveda cuando tenía 29 años”, expresó al inicio de su testimonio.

La denunciante también señaló que las personas señaladas por este tipo de conductas no siempre corresponden al estereotipo que suele imaginar la sociedad, por lo que insistió en la importancia de escuchar a las víctimas y permitir que sus relatos sean conocidos.

¿Qué dijo Rafael Poveda sobre los señalamientos de abuso sexual?

Luego de que se hiciera pública la denuncia de la expresentadora Sofía Vela, Rafael Poveda publicó en sus redes sociales una grabación de una llamada que sostuvo con las periodistas Mónica Rodríguez, Juanita Gómez y Paula Palomino, acompañada del mensaje: “No me voy a quedar callado”.

En el audio, el periodista manifestó que las acusaciones tienen un fuerte impacto en su vida personal y profesional. “Esto afecta mi honra, mi trabajo de 40 años”, afirmó Poveda, quien además les pidió a sus colegas escuchar su versión antes de respaldar públicamente la denuncia.

De acuerdo con las interlocutoras de la conversación, también existe otra denuncia anónima, de la cual no dieron ningún detalle, pese a la insistencia de Poveda.

“Qué considero yo, cuaándo uno es señalado, tiene el mínimo derecho a ser escuchado defenderse… Nunca en mis más de 40 años de periodismo he sido señalado de algo inapropiado”, dijo el comunicador.

El comunicador también sostuvo que ejercerá su derecho a la defensa y reiteró que responderá a los señalamientos por las vías correspondientes, insistiendo en que su trayectoria profesional no puede ser juzgada sin que se conozca su versión de los hechos.

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