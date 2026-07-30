El caso que rodea al periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas tendrá un nuevo capítulo la próxima semana. La Fiscalía programó para el próximo lunes 3 de agosto, a las 3:00 de la tarde, la audiencia de imputación de cargos dentro del proceso que adelanta en su contra.

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El ente investigador presentará formalmente la imputación ante un juez. Cabe mencionar que el proceso está relacionado con denuncias por presunto acoso que habrían sido presentadas contra el comunicador.

Por decisión de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, la Fiscalía creó un equipo especial para avanzar en la investigación, recopilar pruebas y revisar los testimonios entregados por las personas que han presentado denuncias.

Además, por la relevancia del caso, el proceso quedó en manos de una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que será la encargada de adelantar las actuaciones correspondientes.

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