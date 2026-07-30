Por: EL PILON SA

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La audiencia agendada para este jueves al mediodía, en la que se iba a discutir la revocatoria de la medida de aseguramiento contra Juan David López Rojas y Federman Asley López, fue postergada a solicitud del ente acusador. El objetivo principal de la diligencia era debatir la posible libertad de los investigados, quienes enfrentan acusaciones por presunta extorsión al alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, y a otros mandatarios de la región, según la información revelada por EL PILÓN.

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La suspensión de la audiencia tuvo lugar luego de que el representante de la Fiscalía General de la Nación explicó que ya tenía otro compromiso judicial programado para el mismo horario. Cabe recordar que los acusados fueron arrestados el viernes 20 de marzo por miembros del Gaula —el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal— en el parqueadero del centro comercial Mayales Plaza, en Valledupar. De acuerdo con lo registrado en el proceso, ambos habrían sido capturados justo cuando, al parecer, recibían $60 millones en efectivo, suma presuntamente relacionada con la extorsión.

Según una fuente vinculada al caso citada por EL PILÓN, en la próxima audiencia judicial se aportarán nuevos elementos probatorios. Entre las pruebas que serán introducidas se encuentran audios, declaraciones bajo juramento, conversaciones de chat y documentos digitales que pretenden contradecir los argumentos que originaron la medida de aseguramiento impuesta a los procesados. Estos elementos involucran tanto a los imputados como a la parte acusadora.

En entrevista con EL PILÓN, Juan David López, abogado defensor de los detenidos, optó por no comentar el contenido específico de las pruebas que se presentarán. Sin embargo, sí manifestó su inconformidad con el aplazamiento y aseguró que el equipo de defensa está dispuesto a presentar el nuevo material probatorio para refutar “la inferencia razonable de autoría con la que se ordenó la reclusión de los procesados tras su captura en el mes de marzo”.

López insistió en que un inconveniente de agenda no debe justificar la suspensión de discusiones sobre la libertad de sus representados. Desde su perspectiva, corresponde al ente acusador tomar medidas administrativas como designar a otro delegado, para que el proceso penal no quede en pausa. El abogado también hizo referencia a la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y la Corte Constitucional, que señala que este tipo de audiencias no puede frenarse por la ausencia de una de las partes. Por lo anterior, la defensa solicitará que se adopten las acciones judiciales necesarias para que el debate sobre la revocatoria de la medida se realice sin más retrasos, especialmente porque el contexto probatorio podría cambiar con las nuevas evidencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue aplazada la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento en el caso de presunta extorsión en La Jagua de Ibirico?

La audiencia fue aplazada porque el delegado de la Fiscalía General de la Nación encargado del caso tenía otro compromiso judicial programado en el mismo horario, lo que impidió su participación en la diligencia donde se estudiaría la posible revocatoria de la medida de aseguramiento contra los investigados, de acuerdo con la información revelada por EL PILÓN.

¿Qué pruebas presentará la defensa en el caso de presunta extorsión al alcalde de La Jagua de Ibirico?

De acuerdo con una fuente del proceso citada por EL PILÓN, la defensa planea presentar audios, testimonios juramentados, chats y documentos digitales en la próxima audiencia. Estos elementos buscan refutar los argumentos que llevaron a la privación de libertad de los acusados y podrían modificar el análisis de la responsabilidad penal atribuido inicialmente en su contra.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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