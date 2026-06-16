El presidente Gustavo Petro intervino públicamente en el polémico caso del ciudadano estadounidense detenido en el norte de Bogotá por presuntas conductas abusivas contra un menor. A través de sus redes sociales, el mandatario nacional notificó a la sociedad que, de acuerdo con las verificaciones preliminares, el extranjero de origen texano no cometió ninguna agresión sexual contra los tres menores de edad, de 4, 7 y 15 años, que se encontraban bajo su cuidado en un apartamento del barrio Chicó Navarra.

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El jefe de Estado detalló que la masiva indignación ciudadana y la posterior captura del norteamericano se derivaron de una preocupante confusión digital. El mandatario explicó que un video grabado por vecinas del sector, el cual se viralizó rápidamente en distintas plataformas, sacó de contexto las acciones del implicado. Según Petro, el hombre sostuvo firmemente al niño en el balcón para auxiliarlo de urgencia debido a un grave atoramiento mientras ingería sus alimentos, y no con intenciones dañinas. “Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender al niño”, sentenció.

Tras conocerse que el extranjero ingresó a Colombia el pasado 6 de junio por el aeropuerto El Dorado para adelantar un proceso legal de adopción de los tres menores, Petro exigió de manera inmediata una reestructuración profunda en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El presidente ordenó eliminar la tercerización privada en los procesos de adopción del país, argumentando que el Estado central debe asumir directamente la misión sagrada de proteger a la niñez cuando los entornos familiares fallan de forma interna.

Por su parte, el ciudadano norteamericano permanece recluido en el búnker de la Fiscalía General de la Nación desde el pasado domingo por la noche. No obstante, tras las clarificaciones médicas y las contundentes declaraciones del mandatario, es altamente probable que el detenido recupere su libertad plena sin necesidad de ser presentado formalmente ante un juez de control de garantías. El presidente concluído señalando la urgencia de restituir los derechos humanos del procesado si se ratifica su inocencia. Mientras tanto, los tres menores permanecen bajo custodia preventiva del ICBF tras superar con éxito los respectivos exámenes médicos.

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