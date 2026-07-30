Por: El Espectador

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En un acto marcado por el simbolismo y en presencia de familias víctimas de la violencia estatal, se entregaron los primeros documentos desclasificados y anonimizados del archivo de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El evento tuvo lugar en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño, con participación del Archivo General de la Nación (AGN) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), según reportó El Espectador.

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Entre los archivos que quedaron disponibles al público destacan los relacionados con el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999 en Bogotá, y la desaparición forzada del dirigente sindical Pedro Julio Movilla Galarcio, miembro activo del Partido Comunista de Colombia (Marxista-Leninista), registrada en 1993. En ambos crímenes, documentos de archivo demostraron la responsabilidad estatal, y su apertura representa un avance en el reconocimiento y esclarecimiento de estos hechos.

De acuerdo con El Espectador, los expedientes han pasado por procesos oficiales de intervención archivística, digitalización y anonimización —este último procedimiento consiste en remover datos que identifiquen a personas, protegiendo su privacidad al tiempo que se hace pública la información. René Guarín Cortés, director encargado de la DNI, explicó que el desarrollo de un software propio ha permitido anonimizar documentos, fotografías, casetes y otros materiales históricos. Esta herramienta servirá como legado que facilitará una entrega segura a víctimas y a la sociedad.

La decisión de desclasificar corresponde al Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, por el que se levanta la reserva de 57.425 cajas de documentos del DAS: 44.554 de asuntos administrativos y 12.871 de temas reservados, que suman 114.364 metros lineales, según diagnóstico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizado en 2023. También se incluyen más de tres mil medios electrónicos o analógicos administrativos y más de 44 mil reservados, detalló la Presidencia de Colombia en el evento.

Durante el acto, el mandatario destacó la relevancia del DAS en la violencia estructural del país. Citó cifras de la Comisión de la Verdad que señalan 700.000 personas asesinadas desde 1948, lo que comparó con una situación de genocidio. La entrega de estos primeros archivos es solo el inicio de un proceso que continuará con el resto del acervo, cumpliendo los protocolos de preservación y protección de datos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la desclasificación de los archivos del DAS para las víctimas y la sociedad en Colombia?

La desclasificación de los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) representa un paso clave hacia la verdad y el reconocimiento de víctimas de violencia estatal. Ofrece acceso a documentos que evidencian responsabilidades y permite a las familias y a la sociedad reconstruir la memoria histórica, fortaleciendo así la confianza en los procesos de justicia y reparación.

¿Cómo se realiza el proceso de anonimización en los archivos de inteligencia?

La anonimización consiste en eliminar o modificar información que pueda identificar directamente a personas, protegendo así la privacidad de víctimas y terceros. Según la Dirección Nacional de Inteligencia, esto se hace mediante un software propio que automatiza el borrado de nombres, rostros y datos sensibles en documentos y materiales audiovisuales, garantizando la seguridad y el uso ético de la información desclasificada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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