La actriz y directora Flora Martínez abrió su corazón como pocas veces lo ha hecho al recordar la relación que sostuvo con el periodista y gestor social Jaime Garzón, asesinado en agosto de 1999. En el pódcast ‘La habitación invisible’, de Citytv, habló por primera vez de ese vínculo que marcó profundamente su vida personal y profesional.

Contrario a lo que muchos podrían imaginar, Flora explicó que su relación con Garzón no fue una historia de amor convencional.

En ese momento ella apenas comenzaba su carrera en la televisión y encontró en él una guía intelectual y humana que la ayudó a formar carácter y pensamiento crítico.

“Jaime me enseñó a tener un punto de vista crítico sobre la sociedad”, recordó. Él solía decirle, con su característico humor e ironía: “Usted tan bonita, tan talentosa, tan inteligente, tiene todo… lo único que le queda es echarse a perder”.

Más allá de la broma, esas palabras estaban cargadas de una invitación a la responsabilidad y a la coherencia. Fue también quien le enseñó a amar profundamente a Colombia, a mirarla con sus dolores y sus posibilidades.

Flora fue enfática en señalar que no se trató de una relación romántica tradicional. “No fue una relación sentimental de amor, fue un amigo que tuve y que extraño muchísimo”, afirmó. Estuvieron juntos cerca de un año y vivieron en La Calera, donde compartían lecturas, conversaciones y largas reflexiones sobre el país. “Era crecer como ser humano, no era simplemente ser su novia. Él era mi maestro”, añadió.

Recordó también que Garzón era muy enamoradizo, “se enamoraba de todas las chicas”, dijo entre risas, y lo describió como “un extraterrestre”, alguien fuera de lo común. Sin embargo, con ella la relación se transformó en un espacio de aprendizaje y evolución personal.

Martínez también habló de un episodio que aún la estremece: un sueño premonitorio que tuvo ocho días antes del asesinato. En él, Jaime corría, se le caía la cabeza y luego se la volvía a poner diciendo: “Esto me pasa siempre”. “Hasta el día de hoy no lo entiendo”, confesó la actriz.

La muerte de Garzón fue un golpe devastador. “Era inaceptable. ¿Cómo podemos matar al hombre que más queremos? Matar a nuestro Chaplin”, reflexionó. De hecho, una de las razones por las que decidió irse del país fue su asesinato. “Pensé que nunca iba a regresar. Me pareció que la sociedad estaba perdida”, aseguró.

Flora Martínez habló de su nueva película

Hoy, años después, Flora rinde homenaje a las figuras que han marcado su vida, esta vez es su suegra, a quien dedica su más reciente película, ‘Basta mamá’, estrenada este 12 de febrero. Entre risas, dijo a Pulzo: “Con esta película quiero hacer las paces con mi suegra… mentiras”, bromeó.

Explicó que el ‘filme’ es un tributo a las madres de antes y a las de ahora. “Mi suegra es una de esas madres de las de antes y yo represento a las madres de ahora. Hay que rendirles homenaje a ambas”, expresó a Pulzo. Reconoce que, aunque a veces puedan existir diferencias generacionales, lo importante es ponerse en los zapatos del otro.

“Mi suegra siempre me dice que madres eran las de antes, y a esas madres hay que rendirles homenaje. Son fantásticas y crearon hombres como mi esposo, que es lo mejor que me ha pasado en la vida”, concluyó, dejando ver que, pese al dolor del pasado, hoy su vida está llena de gratitud y reconciliación.

