El cantante colombiano Julio Rodríguez continúa abriéndose camino en la música popular con el próximo lanzamiento de su sencillo ‘Lavando’, una producción que llega en un momento clave de su carrera, tras el reconocimiento obtenido con ‘El Bandido’, y en diálogo con Pulzo contó cómo comenzó a cumplir sus sueños.

Con tan solo 21 años, el artista ya ha recorrido un camino lleno de disciplina y carga una admirable historia de vida luego de que a sus 13 años salió de la casa donde vivía con sus padres, en zona rural del municipio de Ocamonte (Santander), para ser jornalero y rebuscarse su sustento.

“Mis padres no tenían para uniformes y a veces no había comida. Hablé con ellos y les dije: ‘Me voy a trabajar'”, cuenta Rodríguez, recordando con nostalgia esos momentos.

Desde niño su sueño fue ser cantante, e incluso en su época de estudiante lo conocían como ‘el chino que canta’ y nunca renunció a sus convicciones pese a los retos de haber nacido en una familia de doce hermanos y recursos limitados.

Por esta razón, según relató, dio el gran salto de fe de viajar a Bogotá para tocar puertas y convertirse en el artista que siempre quiso, pero se encontró con una dura realidad.

“Cuando llegué acá a Bogotá a tocar puertas, pensé que era más fácil y no tenía que invertir. Me estrellé, pero eso me enseñó a tomar fuerza, levantarme e ir por mi sueño”, expresó con la entereza que lo caracteriza.

Pese a recibir varios no, decidió emprender junto con su hermano en el área de gastronomía; luego de trabajar en restaurantes, decidió montar el suyo. De esta manera, consiguió los recursos para grabar sus propias letras.

Ahora está enfocado en su carrera, estudia técnica vocal; aseguró “que el amor puede esperar” y desea en un futuro ayudar a sus padres, comprarles su vivienda y sacarlos de “una casita de adobe”, donde viven y, en este sentido, agradece a su padre el consejo que siempre le daba: “Que nada les quede grande en la vida”.

“Yo a los 13 años me salí de la casa y no he podido disfrutarlos. Entonces, ¿cuál es mi anhelo? Luchar, persistir y, si en algún momento la vida me da la oportunidad de ser un cantante famoso, ayudarlos a ellos y a mucha gente”, agregó.

“Lavando”, nuevo lanzamiento de Julio Rodríguez

El camino artístico de Julio Rodríguez suma un nuevo paso con la llegada de su sencillo “Lavando”, programado para estrenarse el 27 de febrero. El tema nace como una respuesta a las críticas y rumores que suelen aparecer cuando alguien empieza a progresar.

Con total sinceridad resume su proceso en una frase contundente: “Lo único que he lavado son los platos de los clientes y el piso del negocio”. A su vez, destacó que se identifica con artistas como Yeison Jiménez, Luis Alfonso, Jhonny Rivera. “Me identifico con sus historias, porque todos arrancaron desde abajo”, afirmó.

“Yeison Jiménez es para mí un ejemplo a seguir, lo admiré en su carrera y en su trayectoria musical, y fue muy duro para mí lo que le pasó”, relató el intérprete.

¿Cuál fue la primera canción que grabó Julio Rodríguez?

De la mano de su productor logró grabar su primer video musical basado en una historia de desamor. Con la canción llegó un impulso a su carrera, ya que ha logrado presentarse en varios escenarios, incluido su pueblo natal.

“En Santander, cuando estuve allá, todos se acercan a pedirme fotos, a felicitar a mis padres y eso hace que ellos se sientan orgullosos”, comentó con una expresión de satisfacción.

Como si fuera poco, el tema tiene bastante acogida en la plataforma de YouTube, donde cuenta con cerca de 50.000 reproducciones y poco a poco el artista ve que todos sus esfuerzos van dando frutos.

Ahora, su mayor anhelo a nivel profesional es lograr grabar esa canción junto con Jhon Alex Castaño. “Si en algún momento él me llega a escuchar, ahí estoy pendiente para grabar con él”, fueron sus palabras.

