El exmandatario Álvaro Uribe Vélez se pronunció desde Soacha sobre un incidente que impidió la presentación del artista de música popular Alan Ramírez en esa localidad.

Sigue a PULZO en Discover

A través de un video difundido en la red social X, Uribe aseguró que el cantante, quien tenía preparado un ‘show’ para el pueblo soachuno, se vio obligado a cancelar su presentación debido a la violencia con la que fue recibido afuera del evento.

(Vea también: “A todo petrista bravo hay que llegarle con cariño”: Uribe, luego de que lo increparon en mitin)

“Les traíamos una gran sorpresa, era Alan Ramírez, pero denunciamos desde Soacha que el artista que venía a cantarle al gran pueblo soachuno tuvo que cancelar porque aquí lo recibieron a piedra. Esto es violencia promovida por Petro y Cepeda”, afirmó el expresidente en el mensaje difundido a través de sus redes.

Lee También

El expresidente Álvaro Uribe desde Soacha: “Denunciamos que el artista Alan Ramírez, que iba a cantarle al pueblo de Soacha, tuvo que cancelar porque aquí lo recibieron a piedra. La violencia promovida por Petro y Cepeda.” @RevistaSemana @BluRadioCo @ELTIEMPO @lafm… pic.twitter.com/s8SXv51wqX — Centro Democrático (@CeDemocratico) February 6, 2026

Por su parte, Alan Ramírez también se pronunció a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, lamentando lo sucedido y explicando que no tiene vinculación política alguna.

“Lamento decirle a mi familia de Soacha que me fue imposible acompañarlos. Saben que ahí estuve listo para cantarles. Solo quiero dejar claro que soy un muchacho que sale de casa a trabajar por mis sueños y el pan de mi familia, no tengo nada que ver con política, pero la violencia no es la solución. Nos vemos en otra ocasión, Soacha”, indicó el cantante.

En otro video publicado por Ramírez, el artista compartió su tristeza por los hechos y por las personas que lo esperaban.

“Estoy un poquito triste por lo que pasó hoy en Soacha, me da mucha tristeza con las personas que me esperaban. Fueron muchos los mensajes que recibí en Instagram. Soy un soñador que sale a trabajar, a ganarse la vida, y de mi trabajo dependen muchas personas”, aseguró.

Ramírez relató que cuando estaba llegando al lugar del evento, él y su equipo fueron agredidos con piedras lanzadas desde dos camionetas, aunque aclaró que tanto él como su equipo de trabajose encuentran bien de salud.

“Igual los daños materiales no importan. Solo quiero decirles que la violencia no es la solución. Yo no tengo nada que ver con política, simplemente me llaman y yo salgo a trabajar”, concluyó el artista.

El incidente ha causado gran expectativa y reacciones entre los seguidores del cantante y la comunidad soachuna, quienes esperaban disfrutar del ‘show’ en el evento organizado por el Centro Democrático.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.