El espectáculo musical ‘Hombres a la Plancha’, uno de los ‘shows’ más exitosos del país en el que seis artistas reviven clásicos del despecho y el romance de los años 60, 70, 80, 90 y de la actualidad, no solo ha dado de qué hablar por su talento en el escenario, sino también por una serie de curiosas anécdotas entre sus integrantes.

(Vea también: ‘Juanse’ Quintero defiende a su esposa, Johanna Fadul, tras insultante comentario contra ‘Campanita’)

Esta vez, el protagonista de la historia es ‘Juanse’ Quintero, quien, según sus propios compañeros, ha tenido algunos “problemas” a la hora de medir su espacio… y sus movimientos.

Durante una entrevista con Pulzo, Mario Lora, uno de los artistas del montaje, contó entre risas que ‘Juanse’ suele dejarse llevar por la emoción del ‘show’. “Resulta y pasa que él no mide su espacio. A veces estira el brazo y no calcula”, relató.

De hecho, confesó que en uno de los espectáculos recibió un golpe en la cabeza producto del entusiasmo de su compañero.

Pero no ha sido el único afectado. Marcelo Cezán reveló que también fue víctima de la efusividad de ‘Juanse’, pues en plena presentación recibió un golpe que terminó impactando uno de sus dientes.

Por su parte, César Amaya aseguró que incluso se llevó un “microfonazo” en medio del escenario, dejando claro que la energía desbordada puede tener consecuencias inesperadas.

Lejos de causar tensiones reales, estas situaciones han sido tomadas con humor por el elenco, que ha logrado consolidar una amistad más allá de los reflectores.

En su defensa, ‘Juanse’ Quintero no se quedó callado y lanzó una divertida acusación: “Aquí hay otro que tiene sus mañas… y es Mario Lora, que muerde”. Según el cantante, Lora tiene la costumbre de morder, en tono de broma, a quienes visitan el show, incluidos presentadores y presentadoras.

¿Quiénes son los integrantes de ‘Hombres a la placha’?

Más allá de estas anécdotas, ‘Hombres a la plancha’ se ha convertido en un fenómeno musical gracias al talento individual de cada uno de sus integrantes.

Marcelo Cezán, reconocido actor, cantante y presentador de ‘La casa de los famosos’, se ha ganado el cariño de los colombianos por esa comunicación auténtica que logra desde el alma hacia el corazón del público.

Junior Cuesta, por su parte, conquistó al país con su “chispa” como imitador de Bruno Mars, pero en este espectáculo presenta su propia esencia artística, demostrando que su talento va mucho más allá de las caracterizaciones.

Mario Lora, cantautor santandereano, ha alcanzado un notable éxito en la música y la televisión nacional. Sus canciones han figurado entre las más escuchadas en Colombia y Latinoamérica, y su estilo fresco y cercano lo ha convertido en un artista que conquista corazones e inspira a nuevas generaciones.

‘Juanse’ Quintero, además de cantante y actor, es empresario. Su sensibilidad, pasión y amor por la música lo presentan como un artista integral que conecta con la mente y el corazón del público. Y claro, es también el dueño de esa sonrisa que atrapa miradas… aunque a veces sus movimientos inesperados sorprendan a sus compañeros.

César Amaya, cantante caleño, completa esta alineación con una voz potente y una energía arrolladora. Su talento vocal, combinado con su capacidad para el baile, lo convierte en una verdadera explosión artística sobre el escenario.

